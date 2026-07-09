अर्टिगा, पंच, वैगनआर छोड़, हर दिन 701 लोगों ने ये कार खरीदी; 5-स्टार सेफ्टी, 33Km माइलेज, कीमत ₹6.25 लाख

एक कार ऐसी जिसने हर महीने अपना दबदबा दिखाया है। यही कारण है कि वो इस साल के पहले 6 महीने (H1) में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन चुकी है। साल के पहले 6 महीने यानी 180 दिनों में हर दिन इसे औसतन 701 ग्राहकों ने खरीदा।

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साल 2026 अपना आधा सफर तय कर चुका है। इस साल देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई उतार-चढाव भी देखने को मिल रहे हैं। खासकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को ग्रोथ में तगड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि, एक कार ऐसी जिसने हर महीने अपना दबदबा दिखाया है। यही कारण है कि वो इस साल के पहले 6 महीने (H1) में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन चुकी है। हम यहां जिस कार की बात कर रहे हैं उसका नाम मारुति डिजायर है। जी हां, इस सेडान ने देश के हैचबैक और SUV सेगमेंट के मॉडल को डोमिनेट किया है। खासकर, टाटा पंच को इसने कड़ी चुनौती के बाद भी पीछे छोड़ दिया। चलिए एक बार H1 के सेल्स डेटा को देखते हैं।

टॉप-10 कार सेल्स 2026 (पहले 6 महीने) नं मॉडल यूनिट 1 मारुति सुजुकी डिजायर 126,204 2 टाटा पंच 119,303 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 108,295 4 मारुति सुजुकी वैगनआर 100,704 5 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 97,747 6 मारुति सुजुकी बलेनो 96,996 7 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 95,441 8 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन 89,375 9 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 73,912 10 मारुति सुजुकी ईको 71,424

साल 2026 के H1 की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 126,204 यूनिट बिकीं और वो देश की नंबर-1 कार बनी। डिजायर की बिक्री को अगर दिन के हिसाब से समझा जाए तो साल के पहले 6 महीने यानी 180 दिनों में हर दिन इसे औसतन 701 ग्राहकों ने खरीदा। इसके पीछे रहने वाली टाटा पंच की 119,303 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 108,295 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 100,704 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 97,747 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 96,996 यूनिट, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 95,441 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की 89,375 यूनिट, मारुति सुजुकी विक्टोरिस की 73,912 यूनिट और मारुति सुजुकी ईको की 71,424 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 8 मॉडल शामिल रहे।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं।