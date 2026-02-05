एक-दूसरे को टक्कर देने वाली इन दो कारों की बिक्री में बड़ा अंतर, फिर भी CNG से दोनों की डिमांड हाई

संक्षेप: देश के सेडान सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ सेगमेंट को बनाए रखा है, बल्कि ये कई हैचबैक और SUVs पर भी भारी पड़ रहे हैं। दरअसल, इस सेगमेंट में मारुति डिजायर और हुंडई ऑरा लगातार सेल्स में शानदार परफॉर्म कर रही हैं। खासकर डिजायर कई दमदार मॉडल की सेल्स पर भारी पड़ी है।

देश के सेडान सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ सेगमेंट को बनाए रखा है, बल्कि ये कई हैचबैक और SUVs पर भी भारी पड़ रहे हैं। दरअसल, इस सेगमेंट में मारुति डिजायर और हुंडई ऑरा लगातार सेल्स में शानदार परफॉर्म कर रही हैं। खासकर डिजायर कई दमदार मॉडल की सेल्स पर भारी पड़ी है। नए साल यानी 2026 की शुरुआत इन दोनों सेडान के लिए काफी शानदार रही है। दरअसल, जनवरी 2026 में डिजायर की 19,629 यूनिट और ऑरा की 7,978 यूनिट बिकीं। इस तरह जनवरी 2025 की तुलना में इन दोनों कारों को शानदार ग्रोथ मिली। जनवरी 2025 में डिजायर की 15,383 यूनिट और ऑरा की 5,388 यूनिट बिकी थीं। ये दोनों कार CNG के साथ भी मिलती हैं। चलिए इनके कुछ महीने की सेल्स आंकड़ो पर नजर डालते हैं।

इन दोनों सेडान की सेल्स की बात करें तो जुलाई 2025 में डिजायर की 20,895 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 4,636 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा। अगस्त 2025 में डिजायर की 16,509 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 5,336 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 11,173 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा। सितंबर 2025 में डिजायर की 20,038 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 5,387 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 14,651 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा। अक्टूबर 2025 में डिजायर की 20,791 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 5,815 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 14,976 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा।

नवंबर 2025 में डिजायर की 21,082 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 5,731 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 15,351 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा। दिसंबर 2025 में डिजायर की 19,072 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 4,925 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 14,147 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा। जनवरी 2026 में डिजायर की 19,629 यूनिट बिकीं थी। जबकि ऑरा की 7,978 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 11,651 यूनिट बिकीं। इन दोनों के बीच 16,259 यूनिट का अंतर रहा।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफीट फीचर्स दिए हैं।

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।

हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।