30 लाख घरों तक पहुंचने वाली इकलौती सेडान, कीमत ₹6.25 लाख, माइलेज 33KM; ये अमेज, टिगोर, ऑरा नहीं

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में शामिल डिजायर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस कार ने ना सिर्फ सेडान सेगमेंट को बचाया है। बल्कि, दूसरे सेगमेंट की भी कई कारों पर भारी पड़ी है। साल 2008 से देश में स्विफ्ट डिजायर और डिजायर, दोनों ही नामों से बिक रही है। यह भारत के पैसेंजर कार सेगमेंट और यहां तक कि देश के कमर्शियल फ्लीट टैक्सी सेगमेंट की भी एक अहम रीढ़ रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लॉन्च के बाद से इसने 3 मिलियन (30 लाख) यूनिट की सेल्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। ये GNCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली ये मारुति की पहली कार भी है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।

भारत में बिकने वाली कई कारों के लिए, बिक्री के मील के पत्थर आमतौर पर लाख यूनिट्स में मनाए जाते हैं। जो कि कई गाड़ियों के लिए अभी भी एक बड़ी उपलब्धि है। मारुति सुजुकी के लिए, बिक्री के मील के पत्थर लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में मनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी बिक्री की मात्रा और ऑपरेशनल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला कार ब्रांड है। डिजायर अभी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। कैलेंडर ईयर 2025 में भी यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, तब कंपनी ने 2,14,488 यूनिट बेची थीं। डिजायर के 20 लाख से ज्यादा ग्राहक होना कंपनी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।

2008 में शुरू हुआ था सफर 2008 में पहली बार लॉन्च हुई डिजायर 4 मीटर से ज्यादा लंबी सेडान थी। इसे भारत के 'B सेगमेंट' टैक्स नियमों के हिसाब से तैयार किया गया था। अपनी मौजूदा चौथी जनरेशन में डिजायर पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गई है। इसमें सनरूफ़ और 360-डिग्री कैमरे जैसे शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। डिजायर अब तक फोर जनरेशन का सफर तय कर चुकी है।

मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमतें बेस मॉडल LXi पेट्रोल MT के लिए 6.26 लाख रुपए से शुरू होती हैं। वहीं, टॉप-स्पेक ZXi+ पेट्रोल AMT के लिए एक्स-शोरूम कीमत 9.31 लाख रुपए तक जाती हैं। डिजायर में मारुति का नया 1.2L 3-सिलेंडर Z12 इंजन लगा है, जो पेट्रोल में 24.79 km/l और CNG मोड में चलाने पर 33.73 km/kg की फ्यूल इकॉनमी का वादा करता है।

ग्लोबल NCAP में डिजायर भारत में 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग पाने वाला मारुति सुजुकी का पहला प्रोडक्ट था। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, LED लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एलॉय व्हील्स, सुजुकी कनेक्ट टेलीमैटिक्स सूट और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलते हैं।