30 लाख घरों तक पहुंचने वाली इकलौती सेडान, कीमत ₹6.25 लाख, माइलेज 33KM; ये अमेज, टिगोर, ऑरा नहीं
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में शामिल डिजायर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस कार ने ना सिर्फ सेडान सेगमेंट को बचाया है। बल्कि, दूसरे सेगमेंट की भी कई कारों पर भारी पड़ी है। साल 2008 से देश में स्विफ्ट डिजायर और डिजायर, दोनों ही नामों से बिक रही है।
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में शामिल डिजायर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस कार ने ना सिर्फ सेडान सेगमेंट को बचाया है। बल्कि, दूसरे सेगमेंट की भी कई कारों पर भारी पड़ी है। साल 2008 से देश में स्विफ्ट डिजायर और डिजायर, दोनों ही नामों से बिक रही है। यह भारत के पैसेंजर कार सेगमेंट और यहां तक कि देश के कमर्शियल फ्लीट टैक्सी सेगमेंट की भी एक अहम रीढ़ रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लॉन्च के बाद से इसने 3 मिलियन (30 लाख) यूनिट की सेल्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। ये GNCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली ये मारुति की पहली कार भी है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।
भारत में बिकने वाली कई कारों के लिए, बिक्री के मील के पत्थर आमतौर पर लाख यूनिट्स में मनाए जाते हैं। जो कि कई गाड़ियों के लिए अभी भी एक बड़ी उपलब्धि है। मारुति सुजुकी के लिए, बिक्री के मील के पत्थर लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में मनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी बिक्री की मात्रा और ऑपरेशनल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला कार ब्रांड है। डिजायर अभी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। कैलेंडर ईयर 2025 में भी यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, तब कंपनी ने 2,14,488 यूनिट बेची थीं। डिजायर के 20 लाख से ज्यादा ग्राहक होना कंपनी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
2008 में शुरू हुआ था सफर
2008 में पहली बार लॉन्च हुई डिजायर 4 मीटर से ज्यादा लंबी सेडान थी। इसे भारत के 'B सेगमेंट' टैक्स नियमों के हिसाब से तैयार किया गया था। अपनी मौजूदा चौथी जनरेशन में डिजायर पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गई है। इसमें सनरूफ़ और 360-डिग्री कैमरे जैसे शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। डिजायर अब तक फोर जनरेशन का सफर तय कर चुकी है।
मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमतें बेस मॉडल LXi पेट्रोल MT के लिए 6.26 लाख रुपए से शुरू होती हैं। वहीं, टॉप-स्पेक ZXi+ पेट्रोल AMT के लिए एक्स-शोरूम कीमत 9.31 लाख रुपए तक जाती हैं। डिजायर में मारुति का नया 1.2L 3-सिलेंडर Z12 इंजन लगा है, जो पेट्रोल में 24.79 km/l और CNG मोड में चलाने पर 33.73 km/kg की फ्यूल इकॉनमी का वादा करता है।
ग्लोबल NCAP में डिजायर भारत में 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग पाने वाला मारुति सुजुकी का पहला प्रोडक्ट था। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, LED लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एलॉय व्हील्स, सुजुकी कनेक्ट टेलीमैटिक्स सूट और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
हर वर्ग में इसकी 50% हिस्सेदारी
इस खास मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा, "इस शानदार मील के पत्थर पर मैं सभी 30 लाख डिजायर ग्राहकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चौथी जनरेशन की डिजायर ने अपने रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड अंदाज से सेडान सेगमेंट में सचमुच नई जान डाल दी है, जिससे यह पहली बार कार खरीदने वाले युवा ग्राहकों के बीच एक मजबूत पसंद बन गई है। असल में ग्राहकों के इस वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 50% है। कम्फर्ट और सुविधा से जुड़े कई फीचर्स के साथ-साथ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्राहकों को लुभाने में कामयाब रही है।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।