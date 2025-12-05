इस कंपनी की CNG कारों का माइलेज 35Km, एक साल में 5.91 लाख खरीद चुके; टाटा, हुंडई आसपास भी नहीं

संक्षेप: जब बात CNG कारों की होती है तब मारुति सुजुकी इंडिया लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा CNG कार हैं। दूसरा ये कि किसी भी दूसरी कंपनी की तुलना में इनका माइलेज सबसे ज्यादा होता है।

जब बात CNG कारों की होती है तब मारुति सुजुकी इंडिया लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा CNG कार हैं। दूसरा ये कि किसी भी दूसरी कंपनी की तुलना में इनका माइलेज सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 मारुति की CNG कारों के सामने दूसरी सभी बड़ी कंपनियां सेल्स में काफी पीछे रहीं। कंपनी ने लगभग 6 लाख CNG कार बेच डालीं। दूसरी तरफ, अन्य सभी कंपनियां मिलकर भी इससे दोगुना से ज्यादा पीछे रह गईं। चलिए का बार इनके सेल्स फिगर को देखते हैं।

CNG फोर-व्हीलर सेल्स FY2025 रैंक कंपनी CNG यूनिट 1 मारुति सुजुकी 591,730 2 टाटा 139,460 3 हुंडई 79,267 4 टोयोटा 28,089 टोटल 838,546

फाइनेंशियल ईयर 2025 की CNG फोर-व्हीलर सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी ने 591,730 CNG कार बेचीं। जबकि, टाटा ने 139,460 CNG कार, हुंडई ने 79,267 CNG कार और टोयोटा ने 28,089 CNG कार बेचीं। इस तरह इन तीनों कंपनियों ने मिलाकर 838,546 CNG कार बेचीं। बता दें कि मारुति के CNG पोर्टफोलियो में ऑल्टो K10, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, फ्रोंक्स, डिजायर, अर्टिगा, ब्रेजा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा जैसे कई मॉडल शामिल हैं। चलिए आपको मारुति की बेस्ट माइलेज CNG कारों के बारे में बताते हैं।

1. maruti suzuki Celerio (माइलेज: 35.60 Km/Kg)

सेलेरियो में नया K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। सीट और अपहोल्स्ट्री मेटेरियल बेसिक है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट के साथ कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

2. Maruti Suzuki Wagon R (माइलेज: 34.05 Km/Kg)

पिछले कई महीनों से वैगनआर मारुति की मोस्ट सेलिंग कार है। मारुति की वैगनआर हैचबैक 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह CNG (1.0L) में 34.05km और Petrol AGS (1.0L) में 25.19kmpl का माइलेज देती है। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई वैगनआर में हिल होल्ड असिस्ट (स्टैंडर्ड), 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म, फ्रंट फॉग लैंप, बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक सहित 12 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे।

3. Maruti Suzuki Dzire (माइलेज: 33.73 Km/Kg)

मारुति डिजायर में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर 70hp की पावर 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड MT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसका माइलेज 33.73 km/kg है। इसके CNG टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर है। मारुति डिजायर के CNG वैरिएंट को VXi और ZXi में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.74 लाख रुपए से 9.84 लाख रुपए तक है। इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

4. Maruti Suzuki Swift (माइलेज: 32.85 Km/Kg)

कंपनी ने न्यू जेन स्विफ्ट में एकदन नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड Z-सीरीज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है। यह 82 PS की पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क पैदा जनरेट करा है। इसने 4-सिलेंडर K-सीरीज यूनिट को रिप्लेस किया है। नए इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीसियंसी 32.85 किमी/किलोग्राम तक है। स्विफ्ट CNG की कीमतों की बात करें तो इसे 3 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसके Vxi CNG की एक्स-शोरूम कीमत 819,500 रुपए, Vxi (O) CNG की एक्स-शोरूम कीमत 846,501 रुपए और Zxi CNG की एक्स-शोरूम कीमत 919,500 रुपए है।