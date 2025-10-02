8 दिन में 1.68 लाख डिलीवरी, देश के हर घर में कार पहुंचा रही ये देसी कंपनी! हर दिन 21000 लोग खरीद रहे

फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट और GST 2.0 से हुई टैक्स कटौती से ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुशी की लहर आ गई है। खासकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दरअसल, मारुति ने त्योहारी सीजन की शुरुआत एक दशक में सबसे शानदार तरीके से की है।

सोने पे सुहागा... ये मुहावरे इन दिनों कार कंपनियों पर पूरी तरह सटीक बैठ रहा है। दरअसल, फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट और GST 2.0 से हुई टैक्स कटौती से ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुशी की लहर आ गई है। खासकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दरअसल, मारुति ने त्योहारी सीजन की शुरुआत एक दशक में सबसे शानदार तरीके से की है। कंपनी ने त्योहार के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर दी है। यानी हर दिन मारुति 21,000 कारों की डिलवरी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन खत्म होने से पहले बिक्री लगभग 2 लाख व्हीकल तक पहुंच जाएगी।

कंपनी द्वारा पुष्टि की गई बुकिंग 3.50 लाख से ज्यादा यूनिट और लगभग 2.50 लाख डिलीवरी पेंडिंग होने के साथ, ब्रांड अपनी हर कैटेगरी में जबरदस्त डिमांड देख रही है। त्योहारी डिमांड ने जहां नई ऊंचाइयों को छुआ है, वहीं सितंबर में कंपनी की घरेलू बिक्री पर अस्थायी रूप से असर पड़ा है। पिछले साल इसी महीने की तुलना में 8.3% की गिरावट के साथ 1,35,711 यूनिट की डिलीवरी हुई। यह गिरावट डिमांड में कमी के बजाय लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं के कारण हुई। ट्रेलरों के लंबे टर्नअराउंड चक्र, खासकर दक्षिणी राज्यों की ओर जाने वाली खेपों के लिए, सप्लाई प्रोग्राम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

हाल ही में लॉन्च हुई विक्टोरिस इस सीजन में मारुति की ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली कारों में से एक रही है। इस मॉडल की 25,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी हैं, जिसके चलते इसका वेटिंग पीरियड करीब 10 सप्ताह तक बढ़ गई है। इसके साथ ही, ग्रैंड विटारा ने भी त्योहारों के मौसम में हर दिन 500 से ज्यादा बुकिंग दर्ज करते हुए अच्छी डिमांड बनाए रखी है। दरअसल, सितंबर में SUV सेगमेंट में भारी उछाल आया। अप्रैल से अगस्त के औसत की तुलना में बिक्री में 32% की वृद्धि हुई और कुल बिक्री 1,32,820 यूनिट तक पहुंच गई।