मारुति की ये कार हमेशा के लिए हुई ‘आउट ऑफ स्टॉक’, अब ग्राहक कभी नहीं खरीद पाएंगे
कंपनी ने अपनी अगस्त सेल्स को जो चार्ट शेयर किया है उसमें मिड साइज सेगमेंट से गुड न्यूज आई। इस सेगमेंट में शामिल लग्जरी सियाज सेडान शामिल थी, जिसे कंपनी ने अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। हालांकि, कंपनी के कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ था, जो अब खत्म हो गया है।
मारुति सुजुकी को लिए भले ही अगस्त में सालाना और मासिक आधार पर गिरावट का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कंपनी के लिए एक अच्छी खबर भी आई। दरअसल, कंपनी ने अपनी अगस्त सेल्स को जो चार्ट शेयर किया है उसमें मिड साइज सेगमेंट से गुड न्यूज आई। इस सेगमेंट में शामिल लग्जरी सियाज सेडान शामिल थी, जिसे कंपनी ने अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। हालांकि, कंपनी के कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ था, जो अब खत्म हो गया है। कंपनी ने अपनी अगस्त सेल्स रिपोर्ट में सियाज का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साफ होता है कि अब ये कार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। बता दें कि कंपनी इस कार पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए थी।
मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।
सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।
मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।
