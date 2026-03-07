मारुति की इस कार को नहीं मिल रहे ग्राहक, अब स्टॉक खत्म करने ₹4.25 लाख का डिस्काउंट; इतने में मिल रही

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए मार्च डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने सियाज पर 4.25 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, कंपनी ने इस कार को अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। जिसके बाद से इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए मार्च डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने सियाज पर 4.25 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, कंपनी ने इस कार को अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। जिसके बाद से इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। ऐसे में अब कई डीलर्स के पास इसका कुछ स्टॉक बचा हुआ है। पिछले कई महीनों से इसकी सेल्स 00 रही है। ऐसे में कंपनी इसका स्टॉक खत्म करने के लिए अब पूरे 4.25 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

ये डिस्काउंट कार के सभी वैरिएंट पर मिलेगा। बता दें कि सियाज का बचा हुआ स्टॉक मॉयल ईयर 2025 या उससे पुराना होगा। कंपनी ग्राहकों को 4 लाख रुपए का कंज्यूमर ऑफर दे रही है। वहीं, 25 हजार का एक्सचेंज बोनस या 35 हजार का स्क्रैपेज बोनस चुनने का मौका मिलेगा। इस तरह इस कार पर कुल 4.24 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए है। हालांकि, सियाज के कुछ वैरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।