मारुति कार का ऐसा हाल! नवंबर में एक भी ग्राहक नहीं मिला, स्टॉक खत्म करने ₹50000 का डिस्काउंट भी बेअसर

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर सेल्स की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी ने सभी सेगमेंट में नवंबर 2025 की तुलना में शानदार सेल्स दर्ज की। हालांकि, उसके लिए एक सेगमेंट एक बार फिर निराशा के साथ आया। दरअसल, कंपनी की प्रीमियम सेडान सियाज का खाता नहीं खुला।

Tue, 2 Dec 2025 08:42 AM

मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर सेल्स की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी ने सभी सेगमेंट में नवंबर 2025 की तुलना में शानदार सेल्स दर्ज की। हालांकि, उसके लिए एक सेगमेंट एक बार फिर निराशा के साथ आया। दरअसल, कंपनी की प्रीमियम सेडान सियाज का खाता नहीं खुला। सियाज के लिए ये लगातार चौथा महीना है जब इसकी बिक्री जीरो यूनिट की रही। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। हालांकि, कंपनी के कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल, हर महीने सियाज पर डीलर्स की तरफ से डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। जिसके चलते ये 50,000 रुपए तक सस्ती भी मिल रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए है।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

