मारुति कार का ऐसा हाल! नवंबर में एक भी ग्राहक नहीं मिला, स्टॉक खत्म करने ₹50000 का डिस्काउंट भी बेअसर

मारुति कार का ऐसा हाल! नवंबर में एक भी ग्राहक नहीं मिला, स्टॉक खत्म करने ₹50000 का डिस्काउंट भी बेअसर

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर सेल्स की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी ने सभी सेगमेंट में नवंबर 2025 की तुलना में शानदार सेल्स दर्ज की। हालांकि, उसके लिए एक सेगमेंट एक बार फिर निराशा के साथ आया। दरअसल, कंपनी की प्रीमियम सेडान सियाज का खाता नहीं खुला।

Tue, 2 Dec 2025 08:42 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर सेल्स की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी ने सभी सेगमेंट में नवंबर 2025 की तुलना में शानदार सेल्स दर्ज की। हालांकि, उसके लिए एक सेगमेंट एक बार फिर निराशा के साथ आया। दरअसल, कंपनी की प्रीमियम सेडान सियाज का खाता नहीं खुला। सियाज के लिए ये लगातार चौथा महीना है जब इसकी बिक्री जीरो यूनिट की रही। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। हालांकि, कंपनी के कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल, हर महीने सियाज पर डीलर्स की तरफ से डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। जिसके चलते ये 50,000 रुपए तक सस्ती भी मिल रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए है।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
