Maruti Ciaz monthly sales declined by 83.17 percent in July 2025, check all details 31 दिन में इस कार को मिले मात्र 173 ग्राहक, धड़ाम से गिरी बिक्री; स्टॉक खत्म करने को कंपनी ने दी ₹45,000 की छूट
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ciaz monthly sales declined by 83.17 percent in July 2025, check all details

31 दिन में इस कार को मिले मात्र 173 ग्राहक, धड़ाम से गिरी बिक्री; स्टॉक खत्म करने को कंपनी ने दी ₹45,000 की छूट

पिछले महीने जुलाई 2025 में मारुति सियाज को मात्र 173 ग्राहक मिले। पिछले महीने इसकी बिक्री धड़ाम से गिर गई। वहीं, अब कंपनी ने स्टॉक खत्म करने को 45,000 रुपये की छूट दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 02:11 PM
मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने अपनी लग्जरी सेडान 1 अप्रैल को बंद कर दिया था। हालांकि, कंपनी के जिन डीलरों के पास इसका पुराना स्टॉक बचा हुआ है, वो इसे बेच रहे हैं। मारुति ने हाल ही में सियाज (Maruti Ciaz) के जुलाई सेल्स का ऑफिशियल डाटा शेयर किया है। पिछले महीने इस कार को बड़ी मुश्किल से 173 ग्राहक मिले। इसकी बचे हुए स्टॉक को सेल करने के लिए कंपनी अगस्त 2025 में 45,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। आइए इसकी पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

मारुति सियाज की 6 महीने की बिक्री

महीनाबिक्री संख्या
फरवरी 20251,097
मार्च 2025676
अप्रैल 2025321
मई 2025458
जून 20251,028
जुलाई 2025173

मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान सियाज (Ciaz) लंबे समय से C2-सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार रही है, लेकिन इस बार बुरी तरह बिक्री के मामले में पिछड़ गई है। जुलाई 2025 में इसकी सिर्फ 173 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने यानी जुलाई 2024 में यह आंकड़ा 603 यूनिट्स था। ऊपर चार्ट में देखने से पता चलता है कि जुलाई 2025 में मारुति सियाज की मात्र 173 यूनिट सेल हुई। वहीं, उसके पहले जून 2025 में जबरदस्त 1,028 यूनिट सेल हुई थी, जो दर्शाता है कि जुलाई 2025 में मारुति सियाज की बिक्री में गिरावट आई है।

कितनी गिरी बिक्री?

मारुति सियाज की सालाना बिक्री (Year-on-Year) 71% तक (603 से घटकर 173 यूनिट्स) गिर गई। वहीं, मासिक आधार पर (Month-on-Month) 83.17% तक गिर गई। यानि सियाज की डिमांड में भारी कमी आई है और यह इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट वाली सेडान बन गई है।

वजह क्या हो सकती है?

SUV और कॉम्पैक्ट SUV की बढ़ती डिमांड की वजह से इसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा नई तकनीक और अपडेटेड फीचर्स वाली गाड़ियों का मार्केट में आना भी इसकी घटती बिक्री की वजह है। सियाज (Ciaz) को लंबे समय से बड़े अपडेट का इंतजार था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जो इसकी बिक्री में गिरावट का कारण है।

सियाज की खासियतें

भले ही बिक्री के आंकड़े गिर गए हों, लेकिन सियाज (Ciaz) अब भी एक कम्फर्टेबल और स्पेशियस सेडान है, जो बेहतर माइलेज और मारुति की भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए जानी जाती है।

मुकाबला किससे है?

मारुति सियाज (Ciaz) का मुकाबला मुख्य रूप से हुंडई वरना (Hyundai Verna), होंडा सिटी (Honda City) और स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) जैसी प्रीमियम सेडान से है। इन मॉडलों के लगातार अपडेट होने की वजह से सियाज (Ciaz) थोड़ा पीछे छूटती नजर आ रही है।

कुल मिलाकर जुलाई 2025 का महीना मारुति सुजुकी सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) के लिए सबसे मुश्किल महीनों में से एक रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में मारुति इसे कैसे रिकवर करती है और क्या कंपनी इसके लिए कोई बड़ा अपडेट लाती है?

