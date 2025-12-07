स्टॉक खत्म होने से लपक लें ये कार, वरना पछताएंगे; अभी लेने पर ₹1.30 लाख की भारी छूट
दिसंबर 2025 में मारुति अपनी सियाज (Maruti Ciaz) कार पर धांसू डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी दिसंबर 2025 महीने में इस पर 1.30 लाख रुपये तक का बेनिफिट ऑफर कर रही है।जो लोग इस कार को खरीदना चाहते हैं, वे ग्राहक स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें।
डिस्कॉन्टिन्यू होने के बाद भी मारुति सियाज (Maruti Ciaz) ग्राहकों के बीच चर्चा में है, क्योंकि कंपनी नहीं बल्कि डीलर खुद इसके बचे हुए स्टॉक पर 1.30 लाख रुपये तक के भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप एक किफायती, आरामदायक और बड़ी सेडान खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए एक गोल्डन मौका साबित हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसके डिस्काउंट ऑफर को जानते हैं।
क्यों मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट?
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने हाल ही में सियाज (Ciaz) को धीरे-धीरे बाजार से हटाया है, लेकिन कई डीलरशिप्स के पास अभी भी इसका लिमिटेड स्टॉक मौजूद है। स्टॉक को जल्द क्लियर करने के लिए सभी वैरिएंट्स पर सीधी कैश डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है।
1.30 लाख का डिस्काउंट
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) सियाज (Ciaz) पर एक्सचेंज, लॉयल्टी या कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। ये सारी छूट एक ही पैकेज में मिल रहा है। यह मिड-साइज सेडान बाजार में होंडा सिटी (Honda City), हुंडई वरना (Hyundai Verna), स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) और फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) से मुकाबला करती है।
सियाज की कीमतें
मारुति सियाज की कीमतें 9.09 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 11.89 लाख रुपये तक जाती हैं। इतनी कम कीमत और इतनी भारी छूट मिलकर इसे अपने सेगमेंट में सबसे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाते हैं।
मारुति सियाज क्यों है बेहतरीन डील?
1- बड़ी और आरामदायक सेडान
मारुति सियाज (Ciaz) अपनी कैबिन स्पेस और फुटस्पेस के लिए काफी मशहूर रही है। फैमिली यूज के लिए यह कार हमेशा से टॉप चॉइस रही है।
2- स्मूद और विश्वसनीय इंजन
मारुति (Maruti) का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन रिफाइंड है, लंबी ड्राइव पर भी आरामदायक अनुभव देता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रखता है।
3- हाई माइलेज
मारुति सियाज (Ciaz) सेगमेंट में सबसे अच्छी माइलेज देने वाली कारों में शामिल रही है, जो आज भी इसे एक समझदार खरीद बनाता है।
4- फीचर्स ठीक-ठाक, कीमत दमदार
फीचर्स में ये सिटी (City) या स्लाविया (Slavia) जितने हाई-टेक तो नहीं, लेकिन कीमत और अभी मिल रहा इस पर डिस्काउंट ऑफर कार की सबसे बड़ी ताकत है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
