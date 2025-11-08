3 महीने से इस कार की नहीं बिकी एक भी यूनिट, अब कंपनी स्टॉक क्लियर करने दे रही इतना बड़ा डिस्काउंट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ciaz Dscounts Up To Rs 40,000 In November 2025
संक्षेप: पिछले 3 महीने से इसके बचे हुए स्टॉक की एक भी यूनिट नहीं बिकी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद अब ग्राहक इसे नहीं खरीदना चाहते। ऐसे में कंपनी बचे स्टॉक को क्लियर करने के लिए 40,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा सियाज के सभी बचे हुए वैरिएंट पर मिलेगा।

Sat, 8 Nov 2025 12:23 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी के कुछ डीलर्स के पास लग्जरी सेडान सियाज का स्टॉक अभी भी बचा है। खास बात ये है कि कंपनी ने सियाज को अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हालांकि, पिछले 3 महीने से इसके बचे हुए स्टॉक की एक भी यूनिट नहीं बिकी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद अब ग्राहक इसे नहीं खरीदना चाहते। ऐसे में कंपनी बचे स्टॉक को क्लियर करने के लिए 40,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा सियाज के सभी बचे हुए वैरिएंट पर मिलेगा। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 9.09 लाख से 11.89 लाख रुपए तक हैं। बाजार में इसका मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टूस से होता है।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सियाज में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है। इसमें 3 नए डुअल टोन कलर ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे।

सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
