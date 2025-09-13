Maruti Ciaz Discount Rs 40,000 with Rs 50,000 Scratch Prize In September 2025 अगस्त में नहीं बिकी ये कार तो लगा स्टॉक हो गया खत्म, अब मारुति डीलर्स दे रहे ₹90000 बचाने का मौका, Auto Hindi News - Hindustan
अगस्त में नहीं बिकी ये कार तो लगा स्टॉक हो गया खत्म, अब मारुति डीलर्स दे रहे ₹90000 बचाने का मौका

मारुति सुजुकी इस महीने अपनी सभी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, कारों पर नए GST का भी फायदा मिल रहा है। कंपनी अपनी लग्जरी सियाज सेडान अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। जिसके चलते इसे बड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:51 PM
मारुति सुजुकी इस महीने अपनी सभी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, कारों पर नए GST का भी फायदा मिल रहा है। कंपनी अपनी लग्जरी सियाज सेडान अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। जिसके चलते इसे बड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। डीलर्स इस पर 40,000 रुपए का डिस्काउंट और 50,000 रुपए का स्क्रैच प्राइज जीतने का मौका दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि कंपनी की अगस्त सेल्स में इसका जिक्र नहीं थी। बात दें कि इसकी शुरुआती कीमत 9.41 लाख रुपए है। हालांकि, इसके कई वैरिएंट अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

ये भी पढ़ें:नए GST का कमाल, इस कंपनी की कार पूरे 20.80 लाख रुपए तक हो गईं सस्ती

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

ये भी पढ़ें:लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, हुंडई वरना हो गई इतने रुपए सस्ती

मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

