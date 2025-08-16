मारुति डीलर्स के पास बचा है इस कार का स्टॉक, खत्म करने दे रहे बड़ा डिस्काउंट; 4 महीने पहले बंद हो चुकी
जुलाई में इसकी 173 यूनिट बिकीं। ये इसे कार की पिछले 2 साल की सबसे बड़ी मंथली सेल भी रही। इस महीने यानी अगस्त में भी कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 10,000 का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए के दूसरे बेनिफिट शामिल हैं।
मारुति सुजुकी अपनी लग्जरी सियाज सेडान अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है।हालांकि, कुछ नेक्सा डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। जिसके चलते इसे बड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। खास बात ये है कि जुलाई में इसकी 173 यूनिट बिकीं। ये इसे कार की पिछले 2 साल की सबसे बड़ी मंथली सेल भी रही। इस महीने यानी अगस्त में भी कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 10,000 का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए के दूसरे बेनिफिट शामिल हैं। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत 9.41 लाख रुपए है। हालांकि, इसके कई वैरिएंट अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं।
मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.41 - 12.47 लाख
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Honda Amaze
₹ 8.1 - 11.2 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।
सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।
मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।