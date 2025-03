अप्रैल में हमेशा के लिए बंद होने वाली इस कार को पहले नहीं मिल रहे थे ग्राहक, अब मची खरीदने की लूट

मारुति सियाज अप्रैल में बंद होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसका प्रोडक्शन भी बंद कर चुकी है। हालांकि, अब तक कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसके पीछे की वजह इसका बचा हुआ स्टॉक खाली करना भी हो सकता है। इसके कुल 7 वैरिएंट आते हैं। इसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा AT, जेटा, जेटा AT, अल्फा और अल्फा AT शामिल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसमें से पहले 2 ट्रिम सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा AT की कीमत ही दिख रही है। जबकि, जेटा, जेटा AT, अल्फा और अल्फा AT की कीमतें नहीं दिख रही हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि अब तक जहां इस कार की सेल्स काफी डाउन थी, तो पिछले 2 महीने इस इसकी सेल्स में तगड़ा इजाफा हुआ है।