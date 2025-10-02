Maruti Ciaz 00 Unit Sold In September 2025 ₹90000 के डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये प्रीमियम सेडान हमेशा के लिए हो गई आउट ऑफ स्टॉक!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ciaz 00 Unit Sold In September 2025

₹90000 के डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये प्रीमियम सेडान हमेशा के लिए हो गई आउट ऑफ स्टॉक!

मारुति सियाज को कंपनी अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कई डीलर्स के बार इसकी कुछ यूनिट का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी ने अपनी सितंबर सेल्स रिपोर्ट में सियाज का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साफ होता है कि अब ये कार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 12:54 PM
share Share
Follow Us on
₹90000 के डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये प्रीमियम सेडान हमेशा के लिए हो गई आउट ऑफ स्टॉक!

भारतीय बाजार में एक कार ऐसी है जो पिछले कुछ महीने से सुर्खियां बटोर रही है। कंपनी सेल्स डेटा में इसकी जीरो यूनिट दिखाती है, जबकि डीलर्स इस कार पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। दरअसल, मारुति सियाज को कंपनी अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कई डीलर्स के बार इसकी कुछ यूनिट का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी ने अपनी सितंबर सेल्स रिपोर्ट में सियाज का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साफ होता है कि अब ये कार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। हालांकि, ऐसा ही अगस्त की रिपोर्ट में भी देखने को मिला था। जबकि डीलर्स की तरफ से कार पर 90,000 रुपए तक के फायदे दिए जा रहे हैं। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए थी।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.41 - 12.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 15.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:एक बार फिर नंबर-1 बना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ ₹3 के खर्च में दिनभर दौड़ेगा

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

ये भी पढ़ें:ओला, TVS, एथर, बजाज के लिए बजी 'खतरे की घंटी'! लॉन्च हुआ ये दमदार ई-स्कूटर

मारुति ने सियाज में 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है। इसमें अब हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) को बतौर स्टैंडर्ड शामिल किया है। यानी ये सभी वैरिएंट्स में मिलेगा। कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इस सेडान में पैसेंजर पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे।

Maruti Maruti Car Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।