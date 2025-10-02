₹90000 के डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये प्रीमियम सेडान हमेशा के लिए हो गई आउट ऑफ स्टॉक!

मारुति सियाज को कंपनी अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कई डीलर्स के बार इसकी कुछ यूनिट का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी ने अपनी सितंबर सेल्स रिपोर्ट में सियाज का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साफ होता है कि अब ये कार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है।

भारतीय बाजार में एक कार ऐसी है जो पिछले कुछ महीने से सुर्खियां बटोर रही है। कंपनी सेल्स डेटा में इसकी जीरो यूनिट दिखाती है, जबकि डीलर्स इस कार पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। दरअसल, मारुति सियाज को कंपनी अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। हालांकि, कई डीलर्स के बार इसकी कुछ यूनिट का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी ने अपनी सितंबर सेल्स रिपोर्ट में सियाज का जिक्र नहीं किया है। इससे ये साफ होता है कि अब ये कार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। हालांकि, ऐसा ही अगस्त की रिपोर्ट में भी देखने को मिला था। जबकि डीलर्स की तरफ से कार पर 90,000 रुपए तक के फायदे दिए जा रहे हैं। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.41 लाख रुपए थी।

मारुति सियाज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी ने फरवरी 2024 में अपनी इस लग्जरी सेडान सियाज को नए सेफ्टी अपडेट किए थे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। डुअल टोन में ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ऑप्यूलेंट रेड, ब्लैक रूफ के साथ पर्ल मेटैलिक ग्रैंड्योर ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए वैरिएंट को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में लॉन्च किया गया है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।

सियाज के नए वैरिएंट के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें वही पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वर्जन 20.65km/l और ऑटोमेटिक वर्जन 20.04 km/l तक का माइलेज देता है।