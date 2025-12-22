सेफ्टी में फिसड्डी निकली ये कार! क्रैश टेस्ट में गाड़ी का पुर्जा-पुर्जा उड़ गया, GNCAP ने कहा- 6 एयरबैग काफी नहीं; देखें

संक्षेप: ग्लोबल NCAP (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio) को 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ग्लोबल NCAP (Global NCAP) की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसका बॉडीशेल काफी कमजोर है। यही वजह है कि क्रैश टेस्ट के दौरान इसके परखच्चे उड़ गए।

Dec 22, 2025 05:49 pm IST

मारुति सुजुकी सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio) भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल हैचबैक कारों में से एक है। बेहतर माइलेज, कम कीमत और भरोसेमंद ब्रांड की वजह से यह कार खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद रही है। लेकिन, अब ग्लोबल NCAP ने इस कार की सेफ्टी को लेकर अहम खुलासा किया है। ग्लोबल NCAP ने मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio) के 2-एयरबैग (2AB) और 6-एयरबैग (6AB) दोनों वैरिएंट्स का क्रैश टेस्ट किया है। यह टेस्ट नए और सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत किया गया, जिसमें एडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी को परखा गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 3-स्टार रेटिंग

6-एयरबैग वाली मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio) को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 3-स्टार मिले हैं। कार ने कुल 34 में से 18.04 पॉइंट्स हासिल किए हैं।

क्या अच्छा रहा?

फ्रंट क्रैश में ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के सिर और गर्दन को पर्याप्त सुरक्षा मिली। 6 एयरबैग की वजह से साइड इम्पैक्ट में कुछ हद तक बेहतर सुरक्षा देखने को मिली।

क्या कमजोर रहा?

ड्राइवर के सीने (Chest) की सुरक्षा कमजोर पाई गई। घुटनों की सुरक्षा सीमित रही, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे सख्त स्ट्रक्चर से टकराने की संभावना थी। सबसे बड़ी कमी रही बॉडीशेल का अनस्टेबल होना। ग्लोबल NCAP (Global NCAP) के अनुसार, सेलेरियो (Celerio) का बॉडीशेल अधिक लोड सहने में सक्षम नहीं है, यानी गंभीर एक्सीडेंट में यह कार यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देने में असफल हो सकती है।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी: सिर्फ 2-स्टार

बच्चों की सुरक्षा के मामले में मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio) का प्रदर्शन और भी निराशाजनक रहा। कार को 49 में से सिर्फ 18.57 पॉइंट्स मिले, जिससे इसे 2-स्टार रेटिंग दी गई।

चाइल्ड सेफ्टी में मुख्य कमियां

फ्रंट क्रैश में 18 महीने और 3 साल के बच्चों की सुरक्षा कमजोर रही। कार में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं दिए गए हैं। चाइल्ड सीट को केवल सीट बेल्ट से लगाना पड़ा, जिससे सुरक्षा प्रभावित हुई। साइड इम्पैक्ट में बड़े बच्चे के सिर को सही कंटेनमेंट नहीं मिला, 6 एयरबैग्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर काफी कमजोर है। हालांकि, 6-एयरबैग वैरिएंट 2-एयरबैग मॉडल से बेहतर है।

सिर्फ एयरबैग से सेफ्टी संभव नहीं

ग्लोबल NCAP का साफ कहना है कि सिर्फ एयरबैग्स से सेफ्टी रेटिंग में बड़ा सुधार संभव नहीं है। जब तक बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत न हो, क्रैश एनर्जी को सही तरीके से मैनेज न किया जाए। बेहतर चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम न दिए जाएं, तब तक सेफ्टी में बड़ा सुधार मुश्किल है।

भारत में बिकने वाली कारों के लिए बड़ा सबक

यह टेस्ट भारत में बनी और भारत में बिकने वाली मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio) पर किया गया है। रिपोर्ट साफ बताती है कि सेफ्टी सिर्फ फीचर्स की संख्या से नहीं, बल्कि कार की मजबूती से तय होती है। एंट्री-लेवल कारों में भी अब मजबूत बॉडी, ISOFIX चाइल्ड सीट, बेहतर सेफ्टी इंजीनियरिंग जैसे फीचर्स जरूरी हो गए हैं।