34Km के माइलेज वाली मारुति कार पर आया ₹52100 का डिस्काउंट, कीमत 4.69 लाख; 6 एयरबैग भी मिलेंगे

Wed, 12 Nov 2025 04:18 PM

मारुति सुजुकी ने नवंबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी हाई माइलेज सेलेरियो भी शामिल है। इस कार पर कंपनी 52,200 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इस सेविंग पैकेज में 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 4,200 रुपए तक के दूसरे डिस्काउंट शामिल हैं। सेलेरियो की कीमत 4.69 लाख से 6.72 लाख रुपए के बीच है। यं कंपनी की हाई माइलेज कार भी है। इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 26.68 km/l और CNG का 34.43 km/kg है।

मारुति सेलेरियो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सेलेरियो में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके LXI वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। कंपनी के दावा के मुताबिक, इसका माइलेज 26.68 kmpl है।

सेलेरियो में नया रेडिएंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलाइट यूनिट और फॉग लाइट केसिंग मिलता है। ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बंपर ङी दिया है। इसमें कुछ एलिमेंट एस-प्रेसो से भी लिए गए हैं। कार का साइड प्रोफाइल भी आउटगोइंग मॉडल की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील नए डिजाइन के साथ दिए हैं। पीछे की तरफ बॉडी कलर्ड रियर बंपर, फ्लुइड लुकिंग टेललाइट्स और एक कर्वी टेलगेट मिलता है।

सेलेरियो में स्पेस को बढ़ाया गया है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है।

कार में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट (फर्स्ट-इन सेगमेंट) के साथ इसमें कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि नई सेलेरियो फ्रंटल-ऑफसेट, साइड क्रैश और पैदल पैसेंजर सेफ्टी जैसे सभी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसे कुल 6 कलर्स जैसे सॉलिड फायर रेड और स्पीडी ब्लू के साथ आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्लिस्निंग ग्रे, कैफीन ब्राउन, रेड और ब्लू में खरीद सकते हैं।