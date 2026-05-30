मारुति कार सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका! जून से इतनी मंहगी मिलेंगी; देखें पॉपुलर मॉडल की एक्सपेक्टेड कीमतें
खबर में दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है।
1 जून से कई कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। इसमें मारुति सुजुकी और हुंडई के साथ कई टू-व्हीलर्स कंपनियों के नाम भी शामिल हो चुके हैं। मारुति अपनी कारों को 30,000 रुपए तक महंगा करने वाली है। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। उसने ये भी बताया कि वो लागत कम करने के अपने इंटरनली कुछ उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के एक हिस्से को खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं। चलिए इनमें से कुछ मॉडल की संभावित कीमतों के बारे में जानते हैं।
खबर में दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए अब कीमतों पर एक नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
|मारुति बलेनो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|Sigma MT
|598,900
|30,000
|628,900
|Delta MT
|679,900
|30,000
|709,900
|Delta AGS
|729,900
|30,000
|759,900
|Delta CNG
|769,900
|30,000
|799,900
|Zeta MT
|769,900
|30,000
|799,900
|Zeta AGS
|819,900
|30,000
|849,900
|Zeta CNG MT
|859,900
|30,000
|889,900
|Alpha MT
|859,900
|30,000
|889,900
|Alpha AGS
|909,900
|30,000
|939,900
|मारुति एस-प्रेसो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|एस-प्रेसो Std (O) MT
|349,900
|30,000
|379,900
|एस-प्रेसो LXi (O) MT
|379,900
|30,000
|409,900
|एस-प्रेसो VXi (O) MT
|429,900
|30,000
|459,900
|एस-प्रेसो LXi (O) CNG
|461,900
|30,000
|491,900
|एस-प्रेसो VXi (O) AGS
|474,900
|30,000
|504,900
|एस-प्रेसो VXi+ (O) MT
|479,900
|30,000
|509,900
|एस-प्रेसो VXi (O) CNG
|511,900
|30,000
|541,900
|एस-प्रेसो VXi+ (O) AGS
|524,900
|30,000
|554,900
|मारुति ईको की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|ईको 5 सीटर स्टैंडर्ड
|520,900
|30,000
|550,900
|ईको 6 सीटर स्टैंडर्ड
|547,400
|30,000
|577,400
|ईको 5 सीटर AC
|553,800
|30,000
|583,800
|ईको 5 सीटर AC CNG
|635,800
|30,000
|665,800
|ईको एम्बुलेंस शेल
|637,100
|30,000
|667,100
|ईको एम्बुलेंस
|801,500
|30,000
|831,500
|मारुति वैगनआर की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|वैगनआर LXi MT
|498,900
|30,000
|528,900
|वैगनआर VXi MT
|551,900
|30,000
|581,900
|वैगनआर LXi CNG
|588,900
|30,000
|618,900
|वैगनआर ZXi MT
|595,900
|30,000
|625,900
|वैगनआर VXi AGS
|596,900
|30,000
|626,900
|वैगनआर ZXi AGS
|640,900
|30,000
|670,900
|वैगनआर VXi CNG
|641,900
|30,000
|671,900
|वैगनआर ZXi+
|649,900
|30,000
|679,900
|वैगनआर ZXi+ AGS
|694,900
|30,000
|724,900
|मारुति फ्रोंक्स की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|सिग्मा MT
|684,900
|30,000
|714,900
|डेल्टा MT
|764,900
|30,000
|794,900
|सिग्मा CNG
|778,900
|30,000
|808,900
|डेल्टा प्लस
|804,500
|30,000
|834,500
|डेल्टा AGS
|814,900
|30,000
|844,900
|डेल्टा प्लस AGS
|854,500
|30,000
|884,500
|डेल्टा CNG
|858,900
|30,000
|888,900
|डेल्टा प्लस DiTC
|891,900
|30,000
|921,900
|जेटा MT
|970,900
|30,000
|1,000,900
|अल्फा MT मैटेलिक
|1,055,900
|30,000
|1,085,900
|अल्फा MT डुअल टोन
|1,069,900
|30,000
|1,099,900
|जेटा AT
|1,098,900
|30,000
|1,128,900
|अल्फा AT मैटेलिक
|1,183,900
|30,000
|1,213,900
|अल्फा AT डुअल टोन
|1,197,900
|30,000
|1,227,900
|मारुति स्विफ्ट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|स्विफ्ट Lxi
|578,900
|30,000
|608,900
|स्विफ्ट Vxi
|658,900
|30,000
|688,900
|स्विफ्ट Vxi (O)
|684,900
|30,000
|714,900
|स्विफ्ट Vxi AGS
|703,900
|30,000
|733,900
|स्विफ्ट Vxi (O) AGS
|729,900
|30,000
|759,900
|स्विफ्ट Vxi CNG
|744,900
|30,000
|774,900
|स्विफ्ट Zxi
|752,900
|30,000
|782,900
|स्विफ्ट Vxi (O) CNG
|770,900
|30,000
|800,900
|स्विफ्ट Zxi AGS
|797,900
|30,000
|827,900
|स्विफ्ट Zxi+
|819,900
|30,000
|849,900
|स्विफ्ट Zxi CNG
|838,900
|30,000
|868,900
|स्विफ्ट Zxi+ AGS
|864,900
|30,000
|894,900
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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