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मारुति कार सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका! जून से इतनी मंहगी मिलेंगी; देखें पॉपुलर मॉडल की एक्सपेक्टेड कीमतें

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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खबर में दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है।

मारुति कार सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका! जून से इतनी मंहगी मिलेंगी; देखें पॉपुलर मॉडल की एक्सपेक्टेड कीमतें

1 जून से कई कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। इसमें मारुति सुजुकी और हुंडई के साथ कई टू-व्हीलर्स कंपनियों के नाम भी शामिल हो चुके हैं। मारुति अपनी कारों को 30,000 रुपए तक महंगा करने वाली है। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। उसने ये भी बताया कि वो लागत कम करने के अपने इंटरनली कुछ उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के एक हिस्से को खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं। चलिए इनमें से कुछ मॉडल की संभावित कीमतों के बारे में जानते हैं।

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खबर में दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए अब कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

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मारुति बलेनो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
Sigma MT598,90030,000628,900
Delta MT679,90030,000709,900
Delta AGS729,90030,000759,900
Delta CNG769,90030,000799,900
Zeta MT769,90030,000799,900
Zeta AGS819,90030,000849,900
Zeta CNG MT859,90030,000889,900
Alpha MT859,90030,000889,900
Alpha AGS909,90030,000939,900
मारुति एस-प्रेसो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
एस-प्रेसो Std (O) MT349,90030,000379,900
एस-प्रेसो LXi (O) MT379,90030,000409,900
एस-प्रेसो VXi (O) MT429,90030,000459,900
एस-प्रेसो LXi (O) CNG461,90030,000491,900
एस-प्रेसो VXi (O) AGS474,90030,000504,900
एस-प्रेसो VXi+ (O) MT479,90030,000509,900
एस-प्रेसो VXi (O) CNG511,90030,000541,900
एस-प्रेसो VXi+ (O) AGS524,90030,000554,900
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मारुति ईको की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
ईको 5 सीटर स्टैंडर्ड520,90030,000550,900
ईको 6 सीटर स्टैंडर्ड547,40030,000577,400
ईको 5 सीटर AC553,80030,000583,800
ईको 5 सीटर AC CNG635,80030,000665,800
ईको एम्बुलेंस शेल637,10030,000667,100
ईको एम्बुलेंस801,50030,000831,500
मारुति वैगनआर की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
वैगनआर LXi MT498,90030,000528,900
वैगनआर VXi MT551,90030,000581,900
वैगनआर LXi CNG588,90030,000618,900
वैगनआर ZXi MT595,90030,000625,900
वैगनआर VXi AGS596,90030,000626,900
वैगनआर ZXi AGS640,90030,000670,900
वैगनआर VXi CNG641,90030,000671,900
वैगनआर ZXi+649,90030,000679,900
वैगनआर ZXi+ AGS694,90030,000724,900
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मारुति फ्रोंक्स की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
सिग्मा MT684,90030,000714,900
डेल्टा MT764,90030,000794,900
सिग्मा CNG778,90030,000808,900
डेल्टा प्लस804,50030,000834,500
डेल्टा AGS814,90030,000844,900
डेल्टा प्लस AGS854,50030,000884,500
डेल्टा CNG858,90030,000888,900
डेल्टा प्लस DiTC891,90030,000921,900
जेटा MT970,90030,0001,000,900
अल्फा MT मैटेलिक1,055,90030,0001,085,900
अल्फा MT डुअल टोन1,069,90030,0001,099,900
जेटा AT1,098,90030,0001,128,900
अल्फा AT मैटेलिक1,183,90030,0001,213,900
अल्फा AT डुअल टोन1,197,90030,0001,227,900
मारुति स्विफ्ट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
स्विफ्ट Lxi578,90030,000608,900
स्विफ्ट Vxi658,90030,000688,900
स्विफ्ट Vxi (O)684,90030,000714,900
स्विफ्ट Vxi AGS703,90030,000733,900
स्विफ्ट Vxi (O) AGS729,90030,000759,900
स्विफ्ट Vxi CNG744,90030,000774,900
स्विफ्ट Zxi752,90030,000782,900
स्विफ्ट Vxi (O) CNG770,90030,000800,900
स्विफ्ट Zxi AGS797,90030,000827,900
स्विफ्ट Zxi+819,90030,000849,900
स्विफ्ट Zxi CNG838,90030,000868,900
स्विफ्ट Zxi+ AGS864,90030,000894,900
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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