Maruti Cars Model Will Cheaper After Reduction GST GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर? देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Cars Model Will Cheaper After Reduction GST

GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर? देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति की एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली छोटी कारों को खरीदना आसान हो जाएगा। हम यहां पर संभावित प्राइस लिस्ट बता रहे हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:19 AM
share Share
Follow Us on
GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर? देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

मोदी सरकार इस दीवाली से कई चीजों में GST कम करने की वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। हालांकि, अभी इन कारों पर GST में कितनी कटौती की जाएगी, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। फिर भी माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति की एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली छोटी कारों को खरीदना आसान हो जाएगा। हम यहां पर संभावित GST कटौती के बाद की इन कारों की कीमतों में कितना फर्क आएगा, इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं।

अभी आप कोई नई कार खरीदने जाते हैं तब तो उस पर लगने वाले GST को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 11.41 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
मारुति कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
ऑल्टो K10423,000 रुपए122,669 रुपए80,370 रुपए42,299 रुपए
एस-प्रेसो426,500 रुपए123,684 रुपए81,035 रुपए42,649 रुपए
सेलेरियो564,000 रुपए163,560 रुपए107,160 रुपए56,400 रुपए
ईको569,500 रुपए165,155 रुपए108,205 रुपए56,950 रुपए
वैगनआर578,500 रुपए167,765 रुपए109,915 रुपए57,850 रुपए
स्विफ्ट649,000 रुपए188,210 रुपए123,310 रुपए64,900 रुपए
डिजायर683,999 रुपए198,359 रुपए129,959 रुपए68,400 रुपए
ब्रेजा869,000 रुपए252,009 रुपए165,110 रुपए86,899 रुपए
अर्टिगा911,500 रुपए264,335 रुपए173,185 रुपए91,150 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब मारुति एरिना शोरूम पर बिकने वाली कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, ऑल्टो K10 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 423,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 122,669 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 80,370 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,299 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा

एस-प्रेसो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 426,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 123,684 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 81,035 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,649 रुपए का फायदा मिलेगा। सेलेरियो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 564,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 163,560 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 107,160 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 56,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

ईको की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 165,155 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 108,205 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 56,950 रुपए का फायदा मिलेगा। वैगनआर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 167,765 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 109,915 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 57,850 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:फुल टैंक पर 1200Km की रेंज, इस हाइब्रिड कार को कंपनी ने किया ₹1.54 लाख सस्ता

स्विफ्ट की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 649,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 188,210 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 123,310 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 64,900 रुपए का फायदा मिलेगा। डिजायर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 683,999 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 198,359 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 129,959 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 68,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

ब्रेजा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 869,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 252,009 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 165,110 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 86,899 रुपए का फायदा मिलेगा। अर्टिगा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 911,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 264,335 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 173,185 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 91,150 रुपए का फायदा मिलेगा।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Suzuki Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।