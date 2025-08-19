GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर? देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति की एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली छोटी कारों को खरीदना आसान हो जाएगा। हम यहां पर संभावित प्राइस लिस्ट बता रहे हैं।

मोदी सरकार इस दीवाली से कई चीजों में GST कम करने की वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। हालांकि, अभी इन कारों पर GST में कितनी कटौती की जाएगी, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। फिर भी माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति की एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली छोटी कारों को खरीदना आसान हो जाएगा। हम यहां पर संभावित GST कटौती के बाद की इन कारों की कीमतों में कितना फर्क आएगा, इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं।

अभी आप कोई नई कार खरीदने जाते हैं तब तो उस पर लगने वाले GST को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

मारुति कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत मॉडल मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) संभावित बचत ऑल्टो K10 423,000 रुपए 122,669 रुपए 80,370 रुपए 42,299 रुपए एस-प्रेसो 426,500 रुपए 123,684 रुपए 81,035 रुपए 42,649 रुपए सेलेरियो 564,000 रुपए 163,560 रुपए 107,160 रुपए 56,400 रुपए ईको 569,500 रुपए 165,155 रुपए 108,205 रुपए 56,950 रुपए वैगनआर 578,500 रुपए 167,765 रुपए 109,915 रुपए 57,850 रुपए स्विफ्ट 649,000 रुपए 188,210 रुपए 123,310 रुपए 64,900 रुपए डिजायर 683,999 रुपए 198,359 रुपए 129,959 रुपए 68,400 रुपए ब्रेजा 869,000 रुपए 252,009 रुपए 165,110 रुपए 86,899 रुपए अर्टिगा 911,500 रुपए 264,335 रुपए 173,185 रुपए 91,150 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब मारुति एरिना शोरूम पर बिकने वाली कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, ऑल्टो K10 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 423,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 122,669 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 80,370 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,299 रुपए का फायदा मिलेगा।

एस-प्रेसो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 426,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 123,684 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 81,035 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,649 रुपए का फायदा मिलेगा। सेलेरियो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 564,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 163,560 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 107,160 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 56,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

ईको की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 165,155 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 108,205 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 56,950 रुपए का फायदा मिलेगा। वैगनआर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 167,765 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 109,915 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 57,850 रुपए का फायदा मिलेगा।

स्विफ्ट की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 649,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 188,210 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 123,310 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 64,900 रुपए का फायदा मिलेगा। डिजायर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 683,999 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 198,359 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 129,959 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 68,400 रुपए का फायदा मिलेगा।