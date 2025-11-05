Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Car Sales In India Cross A Record 3 Crore
इस इंडियन कंपनी ने बेच डालीं 3 करोड़ कार, 1983 में शुरू हुआ था सफर; ये टाटा या महिंद्रा नहीं

इस इंडियन कंपनी ने बेच डालीं 3 करोड़ कार, 1983 में शुरू हुआ था सफर; ये टाटा या महिंद्रा नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा और नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत में 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की कुल डोमेस्टिक सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली यह देश की पहली पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन गई है।

Wed, 5 Nov 2025 04:48 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा और नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत में 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की कुल डोमेस्टिक सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली यह देश की पहली पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन गई है। कंपनी ने यह उपलब्धि 42 सालों में हासिल की है। जो भारतीय कार खरीदारों के साथ इसकी बेजोड़ लीडरशिप, कस्टमर ट्रस्ट और गहरे जुड़ाव को दिखाता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस माइलस्टोन तक कंपनी का सफर इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। पहली 1 करोड़ बिक्री में 28 साल और 2 महीने लगे, अगली 1 करोड़ बिक्री सिर्फ़ 7 साल और 5 महीने में हुई, और लेटेस्ट 1 करोड़ यूनिट्स रिकॉर्ड 6 साल और 4 महीने में बेची गईं। बेची गई 3 करोड़ कारों में से मारुति ऑल्टो 47 लाख से ज्यादा यूनिट्स के साथ हमेशा से पसंदीदा कार बनी हुई है। इसके बाद वैगनआर (34 लाख यूनिट्स) और स्विफ्ट (32 लाख यूनिट्स) हैं। ब्रेजा और फ्रोंक्स जैसी पॉपुलर SUVs भी अहम योगदान देने वाली गाड़ियां बनकर उभरी हैं, जो बदलते बॉडी स्टाइल और कस्टमर की पसंद के हिसाब से मारुति सुजुकी की सफलता को दिखाती हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.85 - 8.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:नई वेन्यू का सोनेट, सिरोस, सेल्टोस, नेक्सन, XUV 3XO से मुकाबला; देखें माइलेज

कंपनी की विरासत आइकॉनिक मारुति 800 से शुरू हुई, जिसे 14 दिसंबर 1983 को पहले कस्टमर को सौंपा गया था। ये भारत में आधुनिक ऑटोमोटिव क्रांति की शुरुआत थी। आज, मारुति सुजुकी कई पावरट्रेन और ट्रांसमिशन ऑप्शन में 19 मॉडल बेचती है, जो भारत के अलग-अलग कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 170 से ज्यादा वैरिएंट पेश करती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ने अपनी इस नई 7-सीटर का इंटीरियर दिखाया, 27 नवंबर को होगी लॉन्च

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "जब मैं भारत की लंबाई-चौड़ाई को देखता हूं और सोचता हूं कि 3 करोड़ कस्टमर्स ने मोबिलिटी के अपने सपने को पूरा करने के लिए मारुति सुजुकी पर भरोसा किया है, तो मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। फिर भी प्रति 1,000 लोगों पर लगभग 33 गाड़ियां होने के साथ हम जानते हैं कि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मोबिलिटी का आनंद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Alto अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।