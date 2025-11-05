इस इंडियन कंपनी ने बेच डालीं 3 करोड़ कार, 1983 में शुरू हुआ था सफर; ये टाटा या महिंद्रा नहीं
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा और नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत में 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की कुल डोमेस्टिक सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली यह देश की पहली पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन गई है। कंपनी ने यह उपलब्धि 42 सालों में हासिल की है। जो भारतीय कार खरीदारों के साथ इसकी बेजोड़ लीडरशिप, कस्टमर ट्रस्ट और गहरे जुड़ाव को दिखाता है।
इस माइलस्टोन तक कंपनी का सफर इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। पहली 1 करोड़ बिक्री में 28 साल और 2 महीने लगे, अगली 1 करोड़ बिक्री सिर्फ़ 7 साल और 5 महीने में हुई, और लेटेस्ट 1 करोड़ यूनिट्स रिकॉर्ड 6 साल और 4 महीने में बेची गईं। बेची गई 3 करोड़ कारों में से मारुति ऑल्टो 47 लाख से ज्यादा यूनिट्स के साथ हमेशा से पसंदीदा कार बनी हुई है। इसके बाद वैगनआर (34 लाख यूनिट्स) और स्विफ्ट (32 लाख यूनिट्स) हैं। ब्रेजा और फ्रोंक्स जैसी पॉपुलर SUVs भी अहम योगदान देने वाली गाड़ियां बनकर उभरी हैं, जो बदलते बॉडी स्टाइल और कस्टमर की पसंद के हिसाब से मारुति सुजुकी की सफलता को दिखाती हैं।
कंपनी की विरासत आइकॉनिक मारुति 800 से शुरू हुई, जिसे 14 दिसंबर 1983 को पहले कस्टमर को सौंपा गया था। ये भारत में आधुनिक ऑटोमोटिव क्रांति की शुरुआत थी। आज, मारुति सुजुकी कई पावरट्रेन और ट्रांसमिशन ऑप्शन में 19 मॉडल बेचती है, जो भारत के अलग-अलग कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 170 से ज्यादा वैरिएंट पेश करती है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "जब मैं भारत की लंबाई-चौड़ाई को देखता हूं और सोचता हूं कि 3 करोड़ कस्टमर्स ने मोबिलिटी के अपने सपने को पूरा करने के लिए मारुति सुजुकी पर भरोसा किया है, तो मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। फिर भी प्रति 1,000 लोगों पर लगभग 33 गाड़ियां होने के साथ हम जानते हैं कि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मोबिलिटी का आनंद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे"
