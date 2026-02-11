7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, बल्कि अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक; ये बलेनो भी नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। अब सियाज उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। मारुति के लिए कई बार अलग-अलग मॉडल नंबर-1 बनते रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीने से डिजायर ने इस मोर्चे को संभाल रखा है।

Feb 11, 2026 10:38 am IST

मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। अब सियाज उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। मारुति के लिए कई बार अलग-अलग मॉडल नंबर-1 बनते रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीने से डिजायर ने इस मोर्चे को संभाल रखा है। दरअसल, पिछले महीने डिजायर एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, उसकी 7-सीटर अर्टिगा का जादू भी जमकर चला। हालांकि, दिसंबर 2026 की तुलना में कंपनी की मंथली सेल्स गिर गई। दरअसल, दिसंबर में कंपनी ने 178,646 यूनिट बेची थीं, जो जनवरी में घटकर 174,529 यूनिट हो गई।

मारुति मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 दिसंबर 2025 डिजायर 19,629 19,072 अर्टिगा 17,892 16,586 स्विफ्ट 17,806 18,767 ब्रेजा 17,486 17,704 बलेनो 16,782 22,108 विक्टोरिस 15,240 6,210 वैगनआर 15,118 14,575 फ्रोंक्स 13,353 20,706 ऑल्टो K10 12,314 10,829 ईको 11,914 11,899 ग्रैंड विटारा 7,030 8,597 XL6 3,820 2,744 एस-प्रेसो 1,954 3,396 इग्निस 1,902 1,910 सेलेरियो 1,501 2,272 जिम्नी 591 757 इनविक्टो 197 514 टोटल 174,529 178,646

मारुति की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 19,072 यूनिट बिकी थीं। अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 16,586 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की जनवरी 2026 में 17,806 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 18,767 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की जनवरी 2026 में 17,486 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 17,704 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की जनवरी 2026 में 16,782 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 22,108 यूनिट बिकी थीं।

विक्टोरिस की जनवरी 2026 में 15,240 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की जनवरी 2026 में 15,118 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 14,575 यूनिट बिकी थीं। फ्रोंक्स की जनवरी 2026 में 13,353 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 20,706 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की जनवरी 2026 में 12,314 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 10,829 यूनिट बिकी थीं। ईको की जनवरी 2026 में 11,914 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 11,899 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की जनवरी 2026 में 7,030 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 8,597 यूनिट बिकी थीं।