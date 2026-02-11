Hindustan Hindi News
7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, बल्कि अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक; ये बलेनो भी नहीं

7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, बल्कि अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक; ये बलेनो भी नहीं

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। अब सियाज उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। मारुति के लिए कई बार अलग-अलग मॉडल नंबर-1 बनते रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीने से डिजायर ने इस मोर्चे को संभाल रखा है।

Feb 11, 2026 10:38 am IST Narendra Jijhontiya
मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। अब सियाज उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। मारुति के लिए कई बार अलग-अलग मॉडल नंबर-1 बनते रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीने से डिजायर ने इस मोर्चे को संभाल रखा है। दरअसल, पिछले महीने डिजायर एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, उसकी 7-सीटर अर्टिगा का जादू भी जमकर चला। हालांकि, दिसंबर 2026 की तुलना में कंपनी की मंथली सेल्स गिर गई। दरअसल, दिसंबर में कंपनी ने 178,646 यूनिट बेची थीं, जो जनवरी में घटकर 174,529 यूनिट हो गई।

मारुति मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
मॉडलजनवरी 2026दिसंबर 2025
डिजायर19,62919,072
अर्टिगा17,89216,586
स्विफ्ट17,80618,767
ब्रेजा17,48617,704
बलेनो16,78222,108
विक्टोरिस15,2406,210
वैगनआर15,11814,575
फ्रोंक्स13,35320,706
ऑल्टो K1012,31410,829
ईको11,91411,899
ग्रैंड विटारा7,0308,597
XL63,8202,744
एस-प्रेसो1,9543,396
इग्निस1,9021,910
सेलेरियो1,5012,272
जिम्नी591757
इनविक्टो197514
टोटल174,529178,646

मारुति की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 19,072 यूनिट बिकी थीं। अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 16,586 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की जनवरी 2026 में 17,806 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 18,767 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की जनवरी 2026 में 17,486 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 17,704 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की जनवरी 2026 में 16,782 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 22,108 यूनिट बिकी थीं।

विक्टोरिस की जनवरी 2026 में 15,240 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की जनवरी 2026 में 15,118 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 14,575 यूनिट बिकी थीं। फ्रोंक्स की जनवरी 2026 में 13,353 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 20,706 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की जनवरी 2026 में 12,314 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 10,829 यूनिट बिकी थीं। ईको की जनवरी 2026 में 11,914 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 11,899 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की जनवरी 2026 में 7,030 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 8,597 यूनिट बिकी थीं।

XL6 की जनवरी 2026 में 3,820 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 2,744 यूनिट बिकी थीं। एस-प्रेसो की जनवरी 2026 में 1,954 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 3,396 यूनिट बिकी थीं। इग्निस की जनवरी 2026 में 1,902 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 1,910 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की जनवरी 2026 में 1,501 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 2,272 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की जनवरी 2026 में 591 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 757 यूनिट बिकी थीं। इनविक्टो की जनवरी 2026 में 197 यूनिट बिकीं। वहीं, दिसंबर 2025 में इसकी 514 यूनिट बिकी थीं।

