इस ई-कार पर टूटे लोग, बंपर डिमांड के चलते कंपनी को बनानी पड़ी अलग प्रोडक्शन लाइन

Feb 19, 2026 04:14 pm IST

मारुति सुजुकी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई प्रोडक्शन लाइन बना रही है। इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर टोयोटा के लिए टोयोटा एबेला ईवी भी बनाई जाएगी।आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV मारुति ई-विटारा (Maruti eVitara) की कीमतों का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर टोयोटा (Toyota) के लिए टोयोटा एबेला ईवी (Toyota Ebella EV) भी बनाई जाएगी। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अब गुजरात प्लांट में सिर्फ EVs के लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन तैयार कर रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बनानी पड़ी अलग EV लाइन?

गुजरात के हंसलपुर प्लांट में फिलहाल एक ही लाइन पर ICE (पेट्रोल-डीजल) और EV दोनों कारें बन रही हैं। इसी लाइन पर मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) जैसी पेट्रोल कार, ई-विटारा और टोयोटा एबेला जैसी EV बनेंगी। अभी इस उत्पादन में बाधाएं (bottlenecks) आ रही थीं, क्योंकि एक ही लाइन पर अलग-अलग तकनीक वाली कारें बनाना चुनौतीपूर्ण है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए कंपनी “Production D” नाम से नई, एक्सक्लूसिव EV लाइन तैयार कर रही है।

बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

अभी हंसलपुर प्लांट की कुल क्षमता 7.5 लाख यूनिट सालाना है। नई EV लाइन शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात के खोराज में कंपनी एक और नया प्लांट बना रही है, जिसकी क्षमता भी 10 लाख यूनिट सालाना होगी, यानी आने वाले समय में मारुति (Maruti) की कुल उत्पादन ताकत काफी बढ़ने वाली है।

डिमांड क्यों बढ़ रही है?

मारुति (Maruti) की कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जनवरी में कुल होलसेल 2,36,962 यूनिट का रहा। वहीं, घरेलू बिक्री 1,78,300 यूनिट रही। इसके अलावा एक्सपोर्ट 51,020 यूनिट (88% की वृद्धि) का रहा। बुकिंग्स में भी साल-दर-साल करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी पेंडिंग बुकिंग्स अब 1.75 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कंपनी का फोकस वेटिंग पीरियड कम करना और ग्राहकों को जल्दी डिलीवरी देना है।

EV पर खास फोकस क्यों?

हालांकि, मारुति ईवी (Maruti EV) बाजार में थोड़ी देर से आई है, लेकिन कंपनी लंबी अवधि की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ई-विटारा (eVitara) और एबेला (Ebella) जैसे मॉडल घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अहम भूमिका निभाएंगे। नई EV लाइन से कंपनी ICE और EV प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से संतुलित कर पाएगी।