इस ई-कार पर टूटे लोग, बंपर डिमांड के चलते कंपनी को बनानी पड़ी अलग प्रोडक्शन लाइन

Feb 19, 2026 04:14 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई प्रोडक्शन लाइन बना रही है। इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर टोयोटा के लिए टोयोटा एबेला ईवी भी बनाई जाएगी।आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस ई-कार पर टूटे लोग, बंपर डिमांड के चलते कंपनी को बनानी पड़ी अलग प्रोडक्शन लाइन

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV मारुति ई-विटारा (Maruti eVitara) की कीमतों का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर टोयोटा (Toyota) के लिए टोयोटा एबेला ईवी (Toyota Ebella EV) भी बनाई जाएगी। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अब गुजरात प्लांट में सिर्फ EVs के लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन तैयार कर रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बनानी पड़ी अलग EV लाइन?

गुजरात के हंसलपुर प्लांट में फिलहाल एक ही लाइन पर ICE (पेट्रोल-डीजल) और EV दोनों कारें बन रही हैं। इसी लाइन पर मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) जैसी पेट्रोल कार, ई-विटारा और टोयोटा एबेला जैसी EV बनेंगी। अभी इस उत्पादन में बाधाएं (bottlenecks) आ रही थीं, क्योंकि एक ही लाइन पर अलग-अलग तकनीक वाली कारें बनाना चुनौतीपूर्ण है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए कंपनी “Production D” नाम से नई, एक्सक्लूसिव EV लाइन तैयार कर रही है।

बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

अभी हंसलपुर प्लांट की कुल क्षमता 7.5 लाख यूनिट सालाना है। नई EV लाइन शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात के खोराज में कंपनी एक और नया प्लांट बना रही है, जिसकी क्षमता भी 10 लाख यूनिट सालाना होगी, यानी आने वाले समय में मारुति (Maruti) की कुल उत्पादन ताकत काफी बढ़ने वाली है।

ये भी पढ़ें:आ रही टोयोटा की छोटी लैंड क्रूजर, दिखा दमदार लुक, थार रॉक्स की बढ़ेगी टेंशन
ये भी पढ़ें:सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट

डिमांड क्यों बढ़ रही है?

मारुति (Maruti) की कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जनवरी में कुल होलसेल 2,36,962 यूनिट का रहा। वहीं, घरेलू बिक्री 1,78,300 यूनिट रही। इसके अलावा एक्सपोर्ट 51,020 यूनिट (88% की वृद्धि) का रहा। बुकिंग्स में भी साल-दर-साल करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी पेंडिंग बुकिंग्स अब 1.75 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कंपनी का फोकस वेटिंग पीरियड कम करना और ग्राहकों को जल्दी डिलीवरी देना है।

EV पर खास फोकस क्यों?

हालांकि, मारुति ईवी (Maruti EV) बाजार में थोड़ी देर से आई है, लेकिन कंपनी लंबी अवधि की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ई-विटारा (eVitara) और एबेला (Ebella) जैसे मॉडल घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अहम भूमिका निभाएंगे। नई EV लाइन से कंपनी ICE और EV प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से संतुलित कर पाएगी।

ये भी पढ़ें:ई-विटारा के किस वैरिएंट पर खर्च करें लाखों रुपए, देखें सभी के फीचर्स और कीमत

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अब इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार होती दिख रही है। नई EV प्रोडक्शन लाइन, बढ़ती मांग और रिकॉर्ड बिक्री के साथ कंपनी आने वाले सालों में EV सेगमेंट में बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। अब देखना होगा कि ई-विटारा (eVitara) और आने वाले मॉडल बाजार में कितना धमाल मचाते हैं।

Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki

