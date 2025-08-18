25KM का माइलेज देने वाली ₹8.69 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; हर किसी को यही चाहिए

ब्रेजा मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है। अगस्त 2025 में कुछ शहरों में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने तक है, जबकि कुछ शहरों में यह 3 महीने से भी ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

Mon, 18 Aug 2025 01:08 AM

ब्रेजा मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड अलग-अलग शहरों में अलग है। अगस्त 2025 में कुछ शहरों में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने तक है, जबकि कुछ शहरों में यह 3 महीने से भी ज्यादा है। हालांकि, दूसरे कुछ जगहों पर वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। आइए जरा विस्तार से इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

अगर आप जल्द ही इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर में स्थिति की जांच कर लेना अच्छा रहेगा। मारुति ब्रेजा के अगस्त 2025 का वेटिंग पीरियड सिटी-वाइज नीचे चार्ट में दिया गया है।

सिटी-वाइज अगस्त 2025 में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड

सिटी-वाइज मारुति ब्रेजा सूरत कोई वेटिंग नहीं नई दिल्ली 1 महीना हैदराबाद 1.5 महीना बेंगलुरु 1-2 महीना गुरुग्राम 1.5-2 महीना अहमदाबाद 2 महीना पुणे 2 महीना लखनऊ 2 महीना कोलकाता 2 महीना नोएडा 2 महीना चेन्नई 2 महीना थाने 2 महीना गाजियाबाद 2 महीना चंदीगढ़ 2 महीना कोयम्बटूर 2 महीना पटना 2 महीना फरीदाबाद 2-2.5 महीना मुंबई 2-2.5 महीना इंदौर 2-2.5 महीना जयपुर 2-3 महीना

अगस्त 2025 में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड कई शहरों में ज्यादा लंबा नहीं है। सूरत में तो बिल्कुल भी वेटिंग पीरियड नहीं है। नई दिल्ली में एक महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हैदराबाद में एक महीने से भी थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

बेंगलुरु में यह समय 1 से 2 महीने तक है। गुरुग्राम में भी लगभग यही हाल है, जहां वेटिंग पीरियड एक महीने से थोड़ा ज्यादा और दो महीने तक जा सकता है। अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, नोएडा, चेन्नई, ठाणे, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर और पटना जैसे शहरों में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड 2 महीने तक पहुंच जाता है।

फरीदाबाद, इंदौर और मुंबई में ज्यादा समय लग सकता है। इन शहरों में वेटिंग पीरियड दो महीने से लेकर थोड़ा ज्यादा तक हो सकता है। जयपुर में यह और भी लंबा है, यहां दो से तीन महीने के बीच वेटिंग है।

अगर इस लेख में आपके शहर का जिक्र नहीं है, तो अपने इलाके में ब्रेजा के वेटिंग पीरियड के बारे में जानने के लिए किसी अधिकृत मारुति सुजुकी डीलरशिप से संपर्क करना सबसे अच्छा रहेगा।

मारुति ब्रेजा का प्राइस लिस्ट

वैरिएंट पेट्रोल 5MT पेट्रोल 6AT CNG 5MT LXI Rs 8,69,000 - Rs 9,64,001 VXI Rs 9,75,000 Rs 11,15,000 (स्मार्ट हाइब्रिड) Rs 10,69,999 ZXI Rs 11,14,500 (स्मार्ट हाइब्रिड) Rs 12,65,999 (स्मार्ट हाइब्रिड) Rs 12,21,000 ZXI+ Rs 12,58,000 (स्मार्ट हाइब्रिड) Rs 13,98,000 (स्मार्ट हाइब्रिड) -

मारुति ब्रेजा की कीमत 8.69 लाख रुपये से शुरू होकर पेट्रोल या स्मार्ट हाइब्रिड विकल्पों वाले वैरिएंट के लिए 13.98 लाख रुपये तक जाती है। सीएनजी वैरिएंट की कीमत 9.64 लाख रुपये से शुरू होकर 12.21 लाख रुपये तक जाती है। इंजन विकल्पों के बावजूद बेस और टॉप वैरिएंट के बीच का अंतर 5.29 लाख रुपये है, जिनकी कीमतें 8.69 लाख रुपये से 13.98 लाख रुपये तक हैं।

मारुति ब्रेजा इंजन और माइलेज

मारुति ब्रेजा मारुति ब्रेजा इंजन 1.5L पेट्रोल 1.5L पेट्रोलpetrol + स्मार्ट हाइब्रिड पावर 103.1PS at 6000rpm टॉर्क 136.8NM at 4400rpm ट्रांसमिशन 5MT 5MT/6AT माइलेज 17.38 km/l 19.89 km/l (5MT) 19.80 km/I (6AT) वैरिएंट LXI. VXI ZXi & ZXi+

मारुति ब्रेजा का माइलेज