Maruti Brezza waiting period in August 2025, Check city wise details 25KM का माइलेज देने वाली ₹8.69 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; हर किसी को यही चाहिए, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Brezza waiting period in August 2025, Check city wise details

25KM का माइलेज देने वाली ₹8.69 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; हर किसी को यही चाहिए

ब्रेजा मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है। अगस्त 2025 में कुछ शहरों में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने तक है, जबकि कुछ शहरों में यह 3 महीने से भी ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 01:08 AM
share Share
Follow Us on
25KM का माइलेज देने वाली ₹8.69 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; हर किसी को यही चाहिए

ब्रेजा मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड अलग-अलग शहरों में अलग है। अगस्त 2025 में कुछ शहरों में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने तक है, जबकि कुछ शहरों में यह 3 महीने से भी ज्यादा है। हालांकि, दूसरे कुछ जगहों पर वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। आइए जरा विस्तार से इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

अगर आप जल्द ही इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर में स्थिति की जांच कर लेना अच्छा रहेगा। मारुति ब्रेजा के अगस्त 2025 का वेटिंग पीरियड सिटी-वाइज नीचे चार्ट में दिया गया है।

सिटी-वाइज अगस्त 2025 में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड

सिटी-वाइजमारुति ब्रेजा
सूरतकोई वेटिंग नहीं
नई दिल्ली1 महीना
हैदराबाद1.5 महीना
बेंगलुरु1-2 महीना
गुरुग्राम1.5-2 महीना
अहमदाबाद2 महीना
पुणे2 महीना
लखनऊ2 महीना
कोलकाता2 महीना
नोएडा2 महीना
चेन्नई2 महीना
थाने2 महीना
गाजियाबाद2 महीना
चंदीगढ़2 महीना
कोयम्बटूर2 महीना
पटना2 महीना
फरीदाबाद2-2.5 महीना
मुंबई2-2.5 महीना
इंदौर2-2.5 महीना
जयपुर2-3 महीना

अगस्त 2025 में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड कई शहरों में ज्यादा लंबा नहीं है। सूरत में तो बिल्कुल भी वेटिंग पीरियड नहीं है। नई दिल्ली में एक महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हैदराबाद में एक महीने से भी थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

बेंगलुरु में यह समय 1 से 2 महीने तक है। गुरुग्राम में भी लगभग यही हाल है, जहां वेटिंग पीरियड एक महीने से थोड़ा ज्यादा और दो महीने तक जा सकता है। अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, नोएडा, चेन्नई, ठाणे, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर और पटना जैसे शहरों में मारुति ब्रेजा का वेटिंग पीरियड 2 महीने तक पहुंच जाता है।

फरीदाबाद, इंदौर और मुंबई में ज्यादा समय लग सकता है। इन शहरों में वेटिंग पीरियड दो महीने से लेकर थोड़ा ज्यादा तक हो सकता है। जयपुर में यह और भी लंबा है, यहां दो से तीन महीने के बीच वेटिंग है।

अगर इस लेख में आपके शहर का जिक्र नहीं है, तो अपने इलाके में ब्रेजा के वेटिंग पीरियड के बारे में जानने के लिए किसी अधिकृत मारुति सुजुकी डीलरशिप से संपर्क करना सबसे अच्छा रहेगा।

मारुति ब्रेजा का प्राइस लिस्ट

वैरिएंटपेट्रोल 5MTपेट्रोल 6ATCNG 5MT
LXIRs 8,69,000-Rs 9,64,001
VXIRs 9,75,000

Rs 11,15,000

(स्मार्ट हाइब्रिड)

Rs 10,69,999
ZXI

Rs 11,14,500

(स्मार्ट हाइब्रिड)

Rs 12,65,999

(स्मार्ट हाइब्रिड)

Rs 12,21,000
ZXI+

Rs 12,58,000

(स्मार्ट हाइब्रिड)

Rs 13,98,000

(स्मार्ट हाइब्रिड)

-

मारुति ब्रेजा की कीमत 8.69 लाख रुपये से शुरू होकर पेट्रोल या स्मार्ट हाइब्रिड विकल्पों वाले वैरिएंट के लिए 13.98 लाख रुपये तक जाती है। सीएनजी वैरिएंट की कीमत 9.64 लाख रुपये से शुरू होकर 12.21 लाख रुपये तक जाती है। इंजन विकल्पों के बावजूद बेस और टॉप वैरिएंट के बीच का अंतर 5.29 लाख रुपये है, जिनकी कीमतें 8.69 लाख रुपये से 13.98 लाख रुपये तक हैं।

मारुति ब्रेजा इंजन और माइलेज

मारुति ब्रेजामारुति ब्रेजा
इंजन1.5L पेट्रोल

1.5L पेट्रोलpetrol +

स्मार्ट हाइब्रिड

पावर103.1PS at 6000rpm
टॉर्क136.8NM at 4400rpm
ट्रांसमिशन5MT5MT/6AT
माइलेज17.38 km/l

19.89 km/l (5MT)

19.80 km/I (6AT)

वैरिएंटLXI. VXIZXi & ZXi+

मारुति ब्रेजा का माइलेज

मारुति ब्रेजा के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 17.38 किमी./लीटर और हाइब्रिड वैरिएंट का माइलेज 19.89 किमी./लीटर बताया गया है। मारुति ब्रेज़ सीएनजी का माइलेज 25.51 किमी/किलोग्राम बताया गया है।

Auto News Hindi Maruti Brezza Maruti अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।