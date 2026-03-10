वेन्यू, सोनेट, XUV 3XO को 'आड़े हाथों' लेने वाली ये SUV 14 लाख लोगों ने खरीद डाली; कीमत 8.26 लाख

Mar 10, 2026 02:12 pm IST

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कई SUVs शामिल हैं। इसमें से ब्रेजा सब फोर-मीटर SUV कॉम्पैक्ट में काफी पसंद की जाने वाली कार है। ब्रेजा ने भारतीय बाजार में अपना सफर FY2016 में 5,563 यूनिट के साथ शुरू किया था। ये मौजूदा FY2026 के दौरान 1.4 मिलियन (14 लाख यूनिट) से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। कंपनी अब इसका नया मॉडल भी लाने की तैयार कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, निसान मैग्नाइट, महिंद्रा XUV 3X0 जैसे कई मॉडल से होता है। बता दें कि ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.26 लाख रुपए से 13.01 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए इसकी सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं।

मारुति ब्रेजा की भारत में सेल्स फेसियल यूनिट YoY % चेंज FY2016 5,563 - FY2017 1,08,640 - FY2018 1,48,462 36.65% FY2019 1,57,880 6.34% FY2020 1,10,641 -29.92% FY2021 94,635 -14.46% FY2022 1,13,751 20.19% FY2023 1,45,665 28.05% FY2024 1,69,897 16.63% FY2025 1,89,163 11.33% FY2026* 1,63,974 -5.00% टोटल 14,08,271 डाटा: SIAM,* अप्रैल 2025 से फरवरी 2026

मारुति ब्रेजा की भारत में सेल्स की बात करें तो FY2016 में इसकी 5,563 यूनिट बिकीं। FY2017 में इसकी 1,08,640 यूनिट बिकीं। FY2018 में इसकी 1,48,462 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.65% की ग्रोथ मिली। FY2019 में इसकी 1,57,880 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 6.34% की ग्रोथ मिली। FY2020 में इसकी 1,10,641 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.92% की डिग्रोथ मिली। FY2021 में इसकी 94,635 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 14.46% की डिग्रोथ मिली।

FY2022 में इसकी 1,13,751 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.19% की ग्रोथ मिली। FY2023 में इसकी 1,45,665 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 28.05% की ग्रोथ मिली। FY2024 में इसकी 1,69,897 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 16.63% की ग्रोथ मिली। FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 11.33% की ग्रोथ मिली। FY2026 अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी 1,63,974 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.00% की डिग्रोथ मिली।

मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।