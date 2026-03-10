वेन्यू, सोनेट, XUV 3XO को 'आड़े हाथों' लेने वाली ये SUV 14 लाख लोगों ने खरीद डाली; कीमत 8.26 लाख
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कई SUVs शामिल हैं। इसमें से ब्रेजा सब फोर-मीटर SUV कॉम्पैक्ट में काफी पसंद की जाने वाली कार है। ब्रेजा ने भारतीय बाजार में अपना सफर FY2016 में 5,563 यूनिट के साथ शुरू किया था। ये मौजूदा FY2026 के दौरान 1.4 मिलियन (14 लाख यूनिट) से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। कंपनी अब इसका नया मॉडल भी लाने की तैयार कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, निसान मैग्नाइट, महिंद्रा XUV 3X0 जैसे कई मॉडल से होता है। बता दें कि ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.26 लाख रुपए से 13.01 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए इसकी सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं।
|मारुति ब्रेजा की भारत में सेल्स
|फेसियल
|यूनिट
|YoY % चेंज
|FY2016
|5,563
|-
|FY2017
|1,08,640
|-
|FY2018
|1,48,462
|36.65%
|FY2019
|1,57,880
|6.34%
|FY2020
|1,10,641
|-29.92%
|FY2021
|94,635
|-14.46%
|FY2022
|1,13,751
|20.19%
|FY2023
|1,45,665
|28.05%
|FY2024
|1,69,897
|16.63%
|FY2025
|1,89,163
|11.33%
|FY2026*
|1,63,974
|-5.00%
|टोटल
|14,08,271
|डाटा: SIAM,* अप्रैल 2025 से फरवरी 2026
मारुति ब्रेजा की भारत में सेल्स की बात करें तो FY2016 में इसकी 5,563 यूनिट बिकीं। FY2017 में इसकी 1,08,640 यूनिट बिकीं। FY2018 में इसकी 1,48,462 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.65% की ग्रोथ मिली। FY2019 में इसकी 1,57,880 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 6.34% की ग्रोथ मिली। FY2020 में इसकी 1,10,641 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.92% की डिग्रोथ मिली। FY2021 में इसकी 94,635 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 14.46% की डिग्रोथ मिली।
FY2022 में इसकी 1,13,751 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.19% की ग्रोथ मिली। FY2023 में इसकी 1,45,665 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 28.05% की ग्रोथ मिली। FY2024 में इसकी 1,69,897 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 16.63% की ग्रोथ मिली। FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 11.33% की ग्रोथ मिली। FY2026 अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी 1,63,974 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.00% की डिग्रोथ मिली।
मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।
इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।
कार में वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। इस डॉक की मदद से आप वायरलेस स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसमें ओवरहीट से बचने के लिए भी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसमें मारुति के कई कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। जो इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
