एक ही झटके में ₹45000 सस्ती हो गई मारुति की ये SUV, दिवाली के मौके पर सिर्फ इतने में खरीदने का मौका

मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने दिवाली के मौके पर अपनी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। आप अक्टूबर में इस कार को खरीदते हैं तब 45,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज बोनस दे रही है। ब्रेजा के सभी पेट्रोल वैरिएंट पर 10,000 का कैश डिस्काउंट और 35,000 के अन्य बेनिफिट दे रही है। जबकि, ब्रेजा के CNG वैरिएंट पर 35,000 के बेनिफिट दे रही है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत 8,69,000 रुपए से 43,100 रुपए घटकर 8,25,900 रुपए हो गई है। इसका मुकाबला टाटा पंच, टाटा नेक्सन, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति फ्रोंक्स जैसे कई मॉडल से होता है।

मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 8,69,000 -Rs. 43,100 Rs. 8,25,900 -4.96% VXI Rs. 9,75,000 -Rs. 49,100 Rs. 9,25,900 -5.04% ZXI Rs. 11,26,000 -Rs. 86,100 Rs. 10,39,900 -7.65% ZXI DT Rs. 11,42,000 -Rs. 86,700 Rs. 10,55,300 -7.59% ZXI Plus Rs. 12,58,000 -Rs. 107,100 Rs. 11,50,900 -8.51% ZXI Plus DT Rs. 12,74,000 -Rs. 107,700 Rs. 11,66,300 -8.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) VXI Rs. 11,15,000 -Rs. 55,100 Rs. 10,59,900 -4.94% ZXI Rs. 12,66,000 -Rs. 91,100 Rs. 11,74,900 -7.20% ZXI DT Rs. 12,82,000 -Rs. 91,700 Rs. 11,90,300 -7.15% ZXI Plus Rs. 13,98,000 -Rs. 1,12,100 Rs. 12,85,900 -8.02% ZXI Plus DT Rs. 14,14,000 -Rs. 1,12,700 Rs. 13,01,300 -7.97% 1.5L CNG-Manual LXI Rs. 9,64,000 -Rs. 47,100 Rs. 9,16,900 -4.89% VXI Rs. 10,70,000 -Rs. 53,100 Rs. 10,16,900 -4.96% ZXI Rs. 12,21,000 -Rs. 90,100 Rs. 11,30,900 -7.38% ZXI DT Rs. 12,37,000 -Rs. 90,700 Rs. 11,46,300 -7.33%



मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।

कार में पहली बार वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। इस डॉक की मदद से आप वायरलेस स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसमें ओवरहीट से बचने के लिए भी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसमें मारुति के कई कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। जो इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।