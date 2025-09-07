GST कटौती के बाद घटी मारुति ब्रेजा की कीमत, अब इसे घर लाना हुआ फायदे का सौदा; सामने आई फुल प्राइस लिस्ट

GST में कटौती के बाद मारुति ब्रेजा की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। GST रिफॉर्म के बाद मारुति ब्रेजा खरीदना फायदे का सौदा हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी प्राइस लिस्ट देखते हैं।

भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले GST रेट कट का असर अब मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग SUV ब्रेजा (Brezza) पर भी देखने को मिलेगा। कंपनी ने अपने अलग-अलग वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसमें ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद मारुति ब्रेजा (Brezza) SUV की कीमतों में कितना अंतर आएगा।

GST कटौती के बाद मारुति ब्रेजा की संभावित कीमतें

मारुति ब्रेजा- नई GST कटौती के बाद संभावित कीमतें पुरानी और नई कीमत की तुलना 1.5L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट करंट प्राइस अंतर नई कीमत % में अंतर LXI Rs. 8,69,000 -Rs. 29,900 Rs. 8,39,100 -3.44% VXI Rs. 9,75,000 -Rs. 33,600 Rs. 9,41,400 -3.45% ZXI Rs. 11,26,000 -Rs. 38,800 Rs. 10,87,200 -3.45% ZXI Plus Rs. 12,58,000 -Rs. 43,300 Rs. 12,14,700 -3.44% 1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC) वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर VXI Rs. 11,15,000 -Rs. 38,400 Rs. 10,76,600 -3.44% ZXI Rs. 12,66,000 -Rs. 43,600 Rs. 12,22,400 -3.44% ZXI Plus Rs. 13,98,000 -Rs. 48,200 Rs. 13,49,800 -3.45% 1.5L CNG-मैनुअल वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LXI Rs. 9,64,000 -Rs. 33,200 Rs. 9,30,800 -3.44% VXI Rs. 10,70,000 -Rs. 36,800 Rs. 10,33,200 -3.44% ZXI Rs. 12,21,000 -Rs. 42,100 Rs. 11,78,900 -3.45%

नई लिस्ट के मुताबिक, ज्यादातर वैरिएंट पर करीब 3.5% की कमी आई है। सबसे ज्यादा फायदा ZXI प्लस पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पर है, जिसकी कीमत में लगभग 48,200 रुपये तक की कमी आने का अनुमान है।



नई GST दरों के बाद आएगा कितना अंतर?

GST काउंसिल ने हाल ही में पैसेंजर वाहनों पर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। इसके तहत 1,200cc तक के पेट्रोल इंजन और 1,500cc तक के डीजल इंजन वाली गाड़ियों (जिनकी लंबाई 4 मीटर तक है) पर अब 18% टैक्स लगेगा। पहले इन गाड़ियों पर टैक्स ज्यादा था, नतीजतन अब ब्रेजा (Brezza) जैसी कॉम्पैक्ट SUV पर ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा।

ग्राहकों को क्या फायदा? अब ब्रेजा (Brezza) पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है, जिससे मिडिल-क्लास फैमिलीज के लिए SUV खरीदना आसान होगा।

फेस्टिव सीजन में बूस्ट– 22 सितंबर (नवरात्रि से ठीक पहले) से नई कीमतें लागू होंगी, जिससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद है।

सेल्स में उछाल– मारुति को भरोसा है कि इस प्राइस कट के बाद ब्रेजा (Brezza) और भी ज्यादा बिकेगी।