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नई Maruti Suzuki Brezza में मिल सकते हैं ये कमाल के फीचर, 6 गियर और ADAS भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बीते कुछ हफ्तों से नई ब्रेजा की काफी चर्चा है। कंपनी की यह मिडसाइज एसयूवी बायर्स के लिए शुरू से काफी पॉप्युलर है। अगर आप भी इस ब्रेजा को खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ धांसू फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो कंपनी नई ब्रेजा में ऑफर कर सकती है।

नई Maruti Suzuki Brezza में मिल सकते हैं ये कमाल के फीचर, 6 गियर और ADAS भी

Maruti Suzuki Brezza के फेसलिफ्ट का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ हफ्तों से नई ब्रेजा की काफी चर्चा है। कंपनी की यह मिडसाइज एसयूवी बायर्स के बीच शुरू से ही काफी पॉप्युलर है। अब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है और इसमें कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इस ब्रेजा को खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ धांसू फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो कंपनी नई ब्रेजा में ऑफर कर सकती है।

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मिल सकता है नया पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार नई मारुति ब्रेजा में 1.0 लीटर बूस्टरजेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो नए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस होगा। यह 3-सिलेंडर इंजन फिलहाल फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में लगा है। फ्रॉन्क्स में यह इंजन 100 पीएस की पावर और 147.6 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, नई ब्रेजा के कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स पर कम जीएसटी का फायदा भी होगा।

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मौजूदा पेट्रोल इंजन औक अंडरबॉडी सीएनजी

अपडेटेड मॉडल लाइनअप में मौजूदा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और सीएनजी पावरट्रेन को ऑफर करना कंपनी जारी रख सकती है। पहले सामने आई तस्वीरों से कन्फर्म हो चुका है कि नई ब्रेजा में मारुति विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होगा। सीएनजी टैंक के इस अरेंजमेंट से बूट स्पेस में अडिशनल स्पेस मिलेगा।

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ADAS के साथ तगड़ा इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें, तो नई 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में मौजूदा 9 इंच के यूनिट की जगह 10.1 इंच का बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। यह डिस्प्ले मारुति विक्टोरिस से लिया जा सकता है। इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड, नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके एक टेस्ट मॉडल को फ्रंट ग्रिल पर इंटीग्रेटेड रडार हाउसिंग के साथ देखा गया था, जिससे यह माना जा रहा है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट ADAS सूट के साथ आ सकता है।

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ब्रेजा में आपको ज्यादातर डिजाइन चेंज फ्रंट फेसिया में देखने को मिल सकता है। नई मारुति ब्रेजा में नया ग्रिल, नए शेप की फॉग लैंप असेंबली, इंप्रूव्ड बम्पर और मोटा सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट भी हो सकता है। हालांकि, हेडलाइट्स में कोई बदलाव होने की संभावना कम है। इसमें कंपनी नए डिजाइन के अलॉय वील और मॉडिफाइड रियर बम्पर भी दे सकती है। बताते चलें कि कंपनी ने अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट की ऑफिशियल लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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