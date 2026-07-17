इंतजार खत्म! 24 जुलाई को आ रही है नई मारुति ब्रेजा, मिलेंगे 3 इंजन के ऑप्शन; जानिए संभावित कीमतें

मारुति सुजुकी अगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस नई कार की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।

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मारुति सुजुकी अगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस नई कार की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ग्राहक मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप पर जाकर 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ इसे बुक कर सकते हैं। हालांकि, कार के आधिकारिक फीचर्स और डिजाइन की पूरी जानकारी लॉन्च के दिन ही सामने आएगी। हालांकि, लीक हुई रिपोर्ट्स ने कार लवर्स के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

कई इंजन के मिलेंगे ऑप्शन इस बार 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। नई ब्रेजा को कुल तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। इसमें एक नया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, एक 1.5-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन और एक सीएनजी (CNG) वैरिएंट शामिल होगा। कंपनी ने इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अपनी मशहूर कार फ्रॉन्क्स से लिया है। यह दमदार इंजन 100 bhp की अधिकतम पावर और 148 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

नए इंजन से घटेगी कीमत टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होने से ग्राहकों को कीमत के मोर्चे पर बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल, छोटे टर्बो इंजन की वजह से नई ब्रेजा को 18 पर्सेंट के कम जीएसटी टैक्स स्लैब का लाभ मिलेगा। इसके उलट, मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल वर्जन पर 28 पर्सेंट का भारी जीएसटी लागू होता है। वैसे, ग्राहकों के लिए पुराना 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही, कम खर्च में सफर करने वालों के लिए 1.5-लीटर K15C एस-सीएनजी का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। ऐसी भी चर्चा है कि कंपनी टर्बो इंजन के साथ भी सीएनजी दे सकती है।

माइलेज भी होगा शानदार माइलेज के मामले में भी यह नई SUV काफी किफायती साबित होने वाली है। फिलहाल बिकने वाली मारुति ब्रेजा पेट्रोल मैनुअल में 19.89 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वैरिएंट में 19.80 किमी प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। वहीं, इसका सीएनजी मॉडल 25.52 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देता है। नए 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के माइलेज के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि, फ्रोंक्स में यही इंजन 21.50 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है।