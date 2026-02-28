Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति की इस SUV का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा, अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा

Feb 28, 2026 08:12 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी इंडिया इस साल नए ऑप्शन फ्यूल के साथ कुछ मॉडल को भी अपडेट करने वाली है। इसमें उसकी ब्रेजा फेसलिफ्ट भी शामिल है। दरअसल, आने वाले महीनों में नई 2026 ब्रेजा को लॉन्च किया जाना है। इस फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा गया है।

धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति की इस SUV का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा, अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा

मारुति सुजुकी इंडिया इस साल नए ऑप्शन फ्यूल के साथ कुछ मॉडल को भी अपडेट करने वाली है। इसमें उसकी ब्रेजा फेसलिफ्ट भी शामिल है। दरअसल, आने वाले महीनों में नई 2026 ब्रेजा को लॉन्च किया जाना है। इस फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें नया अंडरबॉडी CNG सिलेंडर के साथ नए इंजन ऑप्शन भी शामिल किए जाएंगे। खबरों की मानें तो इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। ये फ्रोंक्स से लिया गया टर्बो-पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा
कंपनी सेकेंड जनरेशन ब्रेजा को एक बड़ा अपडेट देने को तैयार है। आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण हो चुका है। इसके भारी-भरकम कवर वाले प्रोटोटाइप को पहली बार सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है। बॉडीवर्क को छिपाने की पूरी कोशिश के बावजूद कुछ बदलाव फिर भी नजर आ गए। खास बात यह है कि इन स्पाई तस्वीरों ने डिजाइन में बदलावों से कहीं ज्यादा कई अहम बातों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। टेस्ट म्यूल में पीछे के शीशे पर एक CNG स्टिकर दिखाई दे रहा था। इसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि इस टेस्ट म्यूल में CNG टैंक बूट के अंदर की बजाय बॉडी के नीचे है, जिससे जगह की बचत होती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.37 - 14.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस साल आ रही नई फ्रोंक्स, पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि इस फ्यूल से दौड़ेगी

बूट स्पेस की समस्या होगी खत्म
अगर यह सेटअप प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल में शामिल होता है, तो 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेजा, विक्टोरिस के नक्शेकदम पर चलेगी। जिसने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के अंडरफ्लोर CNG मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई थी। पारंपरिक CNG कारों में लंबे समय से चली आ रही बूट स्पेस की समस्या का समाधान भी है। यह ब्रेजा को कॉम्पटीटर्स के बीच एक बड़ा फायदा भी दे सकता है। मारुति सुजुकी शीट मेटल में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बना रही है। फिर भी टेल लैंप क्लस्टर में थोड़ा बदलाव दिख रहा है और एलॉय व्हील्स को भी नया डिजाइन मिल सकता है। ऊपर एक शार्क फिन एंटीना लगा है, जबकि ऊंचे माउंटेड स्टॉप लैंप वाला एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत NCAP की 5 सबसे सुरक्षित कार, इनका लोहा फौलाद सा मजबूत

लेवल 2 ADAS की सेफ्टी
इस टेस्ट म्यूल से जुड़ी अफवाहें बताती हैं कि फेसलिफ्टेड ब्रेजा में लेवल 2 ADAS सिस्टम दिया जा सकता है। इससे यह उन कॉम्पटीटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी जो अब लेन सपोर्ट टेक्नोलॉजी, टक्कर कम करने वाले सिस्टम और अडैप्टिव ड्राइवर एड्स दे रहे हैं। हालांकि, रैप के जरिए कोई भी सेंसर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। इस साल की शुरुआत में मारुति ने ब्रेजा को 6 एयरबैग और अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्टैंडर्ड रूप से अपडेट किया था।

ये भी पढ़ें:7530Km का सफर तय करने वाली ई-मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू, रेंज 200Km

नई ब्रेजा में इंजन ऑप्शन
मैकेनिकल्स की बात करें तो ब्रांड बुनियादी चीजों को नए सिरे से नहीं लिख रहा है। भरोसेमंद 1.5-लीटर K15C फोर-सिलेंडर इंजन के जारी रहने की उम्मीद है। पेट्रोल इंजन अपनी जानी-पहचानी 102 बीएचपी और 137 एनएम की पावर बरकरार रखेगा, जबकि फैक्टरी CNG वर्जन संभवतः 87 बीएचपी और 121.5 एनएम आउटपुट पर ही टिका रहेगा। दोनों इंजनों के लिए गियरबॉक्स में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे, पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होने की संभावना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Car Maruti Brezza अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।