नेक्सन, क्रेटा, सेल्टोस को छोड़ बना लो इस SUV को खरीदने का प्लान! इस महीने इतनी सस्ती मिल जाएगी

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया नवंबर में अपनी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर 25,00 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। इसमें 15,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस मिलेंगे। ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.25 लाख से 13.01 लाख रुपए तक हैं।

Thu, 13 Nov 2025 10:13 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया नवंबर में अपनी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर 25,00 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। इसमें 15,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस मिलेंगे। ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.25 लाख से 13.01 लाख रुपए तक हैं। हालांकि, कंपनी ने अक्टूबर की तुलना में डिस्काउंट को घटा दिया है। पिछले महीने इस पर 45,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। ब्रेजा का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे कई मॉडल से होता है।

मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।

कार में पहली बार वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। इस डॉक की मदद से आप वायरलेस स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसमें ओवरहीट से बचने के लिए भी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसमें मारुति के कई कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। जो इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
