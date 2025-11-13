नेक्सन, क्रेटा, सेल्टोस को छोड़ बना लो इस SUV को खरीदने का प्लान! इस महीने इतनी सस्ती मिल जाएगी

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया नवंबर में अपनी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर 25,00 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। इसमें 15,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस मिलेंगे। ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.25 लाख से 13.01 लाख रुपए तक हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया नवंबर में अपनी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर 25,00 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। इसमें 15,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस मिलेंगे। ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.25 लाख से 13.01 लाख रुपए तक हैं। हालांकि, कंपनी ने अक्टूबर की तुलना में डिस्काउंट को घटा दिया है। पिछले महीने इस पर 45,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। ब्रेजा का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे कई मॉडल से होता है।

मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।

कार में पहली बार वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। इस डॉक की मदद से आप वायरलेस स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसमें ओवरहीट से बचने के लिए भी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसमें मारुति के कई कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। जो इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।