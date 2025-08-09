मारुति ब्रेजा को खरीदना हुआ सस्ता, इस महीने लेने पर ₹45000 रुपए की होगी बचत; जानिए पूरी डिटेल
इस महीने इस कार को खरीदते हैं तब आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस जैसे फायदे मिलेंगे। इतना ही नहीं, कंपनी ब्रेजा में लगने वाली अर्बनो किट को सिर्फ 22,000 रुपए में दे रही है। इस किट की कीमत 42,000 रुपए है।
मारुति सुजुकी इंडिया अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा पर अगस्त में 45,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस महीने इस कार को खरीदते हैं तब आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस जैसे फायदे मिलेंगे। इतना ही नहीं, कंपनी ब्रेजा में लगने वाली अर्बनो किट को सिर्फ 22,000 रुपए में दे रही है। इस किट की कीमत 42,000 रुपए है। ब्रेजा के अन्य सभी वेरिएंट्स (ब्रेजा CNG को छोड़कर कंपनी सभी वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि मारुति ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमतें 8.69 लाख रुपए से 14.14 लाख रुपए तक हैं।
मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।
इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।
कार में पहली बार वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। इस डॉक की मदद से आप वायरलेस स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसमें ओवरहीट से बचने के लिए भी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसमें मारुति के कई कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे। जो इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
