₹8.25 लाख की इस मारुति SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 15 लाख घरों तक पहुंच गई; 25Km का माइलेज

कॉम्पैक्ट SUV की लगातार मज़बूत मांग को देखते हुए Q1 FY2027 में 397,609 यूनिट्स की बिक्री और 24% की सालाना ग्रोथ का मारुति सुजुकी अपनी नई ब्रेजा के साथ इस सेगमेंट की तेजी का फायदा उठाना चाहेगी। मारुति सुजुकी की पहली कॉम्पैक्ट SUV, जो गुजरात प्लांट में बनती है।

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Maruti Suzuki Brezza

8 मार्च, 2016... भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए ये काफी अहम तारीख है। दरअसल, इस दिन मारुति ब्रेजा ने पहली बार भारतीय बाजार में एंट्री की थी। अपने 10 सालों के सफर के दौरान इस कॉम्पैक्ट SUV ने 15 लाख यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया है। खास बात ये है कि ब्रेजा ने इस शानदार उपलब्धि को फेसलिफ्ट मॉडल के लॉन्च होने से पहले हासिल किया। अब कंपनी ने इसे अपडेट भी कर दिया है। ये CY2022 में लॉन्च किए गए सेकंड-जनरेशन मॉडल का पहला बड़ा अपडेट है। अपनी कीमत, फीचर्स और माइलेज के चलित ये ग्राहकों को जमकर पसंद आ रही है।

कॉम्पैक्ट SUV की लगातार मज़बूत मांग को देखते हुए Q1 FY2027 में 397,609 यूनिट्स की बिक्री और 24% की सालाना ग्रोथ का मारुति सुजुकी अपनी नई ब्रेजा के साथ इस सेगमेंट की तेजी का फायदा उठाना चाहेगी। मारुति सुजुकी की पहली कॉम्पैक्ट SUV, जो गुजरात प्लांट में बनती है और मास-मार्केट मारुति एरिना सेल्स चैनल से बेची जाती है। ये कई मायनों में एक गेम-चेंजर रही है। शुरुआत में इसे विटारा ब्रेजा के तौर पर लॉन्चकिया गया था। इसने भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट (4000mm से कम लंबाई वाली) में नई जान फूंकने का काम किया।

मारुति ब्रेजा की सेल्स का सफर फेसियल यूनिट चेंज % YoY एक्सपोर्ट FY2016 5,563 - 0 FY2017 1,08,640 - 1,197 FY2018 1,48,462 36.65% 865 FY2019 1,57,880 6.34% 1,222 FY2020 1,10,641 -29.92% 546 FY2021 94,635 -14.46% 4,451 FY2022 1,13,751 20.19% 21,254 FY2023 1,45,665 28.05% 20,991 FY2024 1,69,897 16.63% 423 FY2025 1,89,163 11.33% 663 FY2026 1,80,104 -4.78% 1,111 FY2027* 37,488 -20.31% 105 Total 14,61,889 - 52,828 *अप्रैल-जून 2026

पुरानी मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा। इसका CNG वैरिएंट 25.51 km/kg का माइलेज देता है।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।