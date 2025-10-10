Maruti Baleno Rs 1.05 Lakh Discount in October 2025 एक झटके में बलेनो हो गई ₹1.05 लाख सस्ती, कीमत भी ₹6 लाख से कम; अभी बस इतने रुपए में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Baleno Rs 1.05 Lakh Discount in October 2025

एक झटके में बलेनो हो गई ₹1.05 लाख सस्ती, कीमत भी ₹6 लाख से कम; अभी बस इतने रुपए में मिल रही

बलेनो के डेल्टा AMT वैरिएंट पर सबसे ज़्यादा 1.05 लाख रुपए तक के लाभ मिल रहे हैं, जिसमें 55,000 रुपए की रीगल किट, 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है। बलेनो के अन्य ऑटोमैटिक वैरिएंट पर कुल 1,02,700 रुपए तक की छूट मिल रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
एक झटके में बलेनो हो गई ₹1.05 लाख सस्ती, कीमत भी ₹6 लाख से कम; अभी बस इतने रुपए में मिल रही

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपनी नेक्सा डीलरशिप की मोस्ट पॉपुलर और सेलिंग बलेनो प्रीमियम हैचबैक पर इस महीने 1.05 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। बलेनो के डेल्टा AMT वैरिएंट पर सबसे ज़्यादा 1.05 लाख रुपए तक के लाभ मिल रहे हैं, जिसमें 55,000 रुपए की रीगल किट, 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है। बलेनो के अन्य ऑटोमैटिक वैरिएंट पर कुल 1,02,700 रुपए तक की छूट मिल रही है, जबकि मैनुअल और CNG कॉन्फिगरेशन पर 1 लाख रुपए तक के बेनफिट मिल रहे हैं।

मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 6,74,000-Rs. 75,100Rs. 5,98,900-11.14%
DeltaRs. 7,58,000-Rs. 78,100Rs. 6,79,900-10.30%
ZetaRs. 8,51,000-Rs. 81,100Rs. 7,69,900-9.53%
AlphaRs. 9,46,000-Rs. 86,100Rs. 8,59,900-9.10%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,08,000-Rs. 78,100Rs. 7,29,900-9.67%
ZetaRs. 9,01,000-Rs. 81,100Rs. 8,19,900-9.00%
AlphaRs. 9,96,000-Rs. 86,100Rs. 9,09,900-8.64%
1.2L CNG-Manual
DeltaRs. 8,48,000-Rs. 78,100Rs. 7,69,900-9.21%
ZetaRs. 9,41,000-Rs. 81,100Rs. 8,59,900-8.62%


ये भी पढ़ें:मारुति की इस नई फ्रोंक्स में सिर्फ 15% पेट्रोल ही होगा इस्तेमाल, डिटेल आई सामने

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

>> सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

>> इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

>> मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! ग्रैंड विटारा पर ₹1.80 लाख का डिस्काउंट

2025 बलेनो का इंजन और माइलेज
2025 बलेनो में BS-VI कॉम्पलायंट 2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो डुअलजेट, डुअल VVT टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटो गियर शिफ्ट) खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। मारुति ने केबिन को ज्यादा शांत बनाने के लिए NVH लेवल को कम करने पर भी काम किया है। बलेनो के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 22-23 kmpl है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।