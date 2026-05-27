31 मई से पहले खरीद लो मारुति बलेनो, जून से ₹30000 तक हो जाएगी महंगी; देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति बलेनो की कीमत पर भी पड़ेगा।

मारुति सुजुकी के नेक्सा पोर्टफोलियो में बलेनो सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। ये कई बार देश की नंबर-1 कार भी बन चुकी है। ये प्रीमियम हैचबैक अपनी डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और शानदार माइलेज की वजह से काफी पसंद की जाती है। इतना ही नहीं, अपने अपने सेगमेंट में अपनी कीमत से भी कई कारों को डोमिनेट करती है। दरअसल, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 5.99 लाख से 9.10 लाख रुपए तक है। हालांकि, अब इसकी कीमत में इजाफा होने वाला है। दरअसल, कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति बलेनो की कीमत पर भी पड़ेगा।

मारुति बलेनो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹) Sigma MT 598,900 30,000 628,900 Delta MT 679,900 30,000 709,900 Delta AGS 729,900 30,000 759,900 Delta CNG 769,900 30,000 799,900 Zeta MT 769,900 30,000 799,900 Zeta AGS 819,900 30,000 849,900 Zeta CNG MT 859,900 30,000 889,900 Alpha MT 859,900 30,000 889,900 Alpha AGS 909,900 30,000 939,900

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।