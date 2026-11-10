खेल गई ₹5.99 लाख की यह प्रीमियम मारुति कार, सेगमेंट किया टॉप; 360° कैमरा, ADAS, 34Km+ तक माइलेज
न्यू बलेनो में नई स्टाइलिंग और कई एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। इनमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं। इस अपडेट का मकसद प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इस मॉडल की स्थिति को और मजबूत करना है।
मारुति की बलेनो फेसलिफ्ट का दबदबा बना हुआ है। अपने लॉन्च के महज 2 महीने के अंदर ही इसकी करीब 50,000 यूनिट बिक चुकी हैं। सितंबर में ये देश का नंबर-1 कार बनी थी। वहीं, अक्टूबर में भी इसका शानदार परफॉर्मेंस जारी है। दरअसल, पिछले महीने बलेनो एक बार फिर देश के प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। इसकी 20,919 यूनिट बिकीं। वही, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 की लिस्ट में इसका चौथा स्थान रहा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपए है।
न्यू बलेनो में नई स्टाइलिंग और कई एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। इनमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं। इस अपडेट का मकसद प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इस मॉडल की स्थिति को और मजबूत करना है, जहां इसका मुकाबला हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों से है। बलेनो को मिला यह शानदार रिस्पॉन्स ऐसे समय में आया है भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में SUV की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।
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Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.63 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.04 लाख
बलेनो फेसलिफ्ट का इंजन और माइलेज
इसके K12N 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से बदल दिया है। नया इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जो 83hp का पावर और 112Nm का प्रोडक्शन जनरेट करता है। MT के साथ इसका माइलेज 23.80kpl और AMT के साथ 24.77kpl तक है। नया Z12E इंजन 70hp का पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करने वाले CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया गया है। इसे मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन में खरीद सकते हैं। मैनुअल पर माइलेज 33.61 km/kg और AMT पर 34.47 km/kg का दमदार माइलेज देती है।
360-डिग्री कैमरा, ADAS दिया
इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ मिलता है। कार में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। साथ ही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX दिया है। इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS 2) भी दिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें