Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Baleno gets massive discount up to Rs. 60,000 on AMT variant
₹5.99 लाख की इस माइलेज कार पर आया बंपर डिस्काउंट, अभी लेने पर पूरे ₹60,000 की बचत; CNG वैरिएंट पर भी भारी छूट

₹5.99 लाख की इस माइलेज कार पर आया बंपर डिस्काउंट, अभी लेने पर पूरे ₹60,000 की बचत; CNG वैरिएंट पर भी भारी छूट

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में मारुति अपनी बलेनो (Maruti Baleno) पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसके AMT वैरिएंट को अभी लेने पर पूरे 60,000 की बचत हो रही है। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Dec 07, 2025 11:15 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल का आखिरी महीना आते ही कार कंपनियों ने ऑफर्स की बारिश शुरू कर दी है। इस बार मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर जबरदस्त डिस्काउंट का ऐलान किया है, जिससे यह कार खरीदने का सबसे बढ़िया मौका बन गया है। टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मुकाबले का सामना करने वाली बलेनो न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि फीचर्स और माइलेज के लिए भी काफी लोकप्रिय है। आइए देखते हैं कि इस दिसंबर आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मनाली के पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती नजर आई नई मारुति ब्रेजा, डिजाइन से उठा पर्दा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 6.87 - 10.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कितना डिस्काउंट?

मारुति ने बलेनो के अलग-अलग वैरिएंट्स पर अलग-अलग स्कीम्स रखी हैं। AMT (ऑटोमैटिक) वैरिएंट पर 60,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह सबसे ज्यादा फायदा वाला विकल्प है। अगर आप ऑटोमैटिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर का ऑफर गोल्डन मौका है।

वहीं, इसके CNG और पेट्रोल मैनुअल पर 55,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। CNG की डिमांड बलेनो में काफी ज्यादा रहती है। इस बार CNG और पेट्रोल-मैनुअल दोनों वैरिएंट्स पर अच्छा-खासा फायदा दिया जा रहा है।

इसके अलावा मारुति बलेनो (Baleno) के बेस 2-एयरबैग मॉडल पर सबसे भारी 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। बजट में प्रीमियम कार ढूंढ रहे लोगों के लिए यह डील सुपरहिट साबित हो सकती है।

कीमतें (एक्स-शोरूम)

मारुति बलेनो (Baleno) की कीमतें 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और 9.10 लाख तक जाती हैं। डिस्काउंट जोड़ने पर ये कार काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी (value-for-money) बन जाती है।

मारुति बलेनो क्यों है इतनी पॉपुलर?

नेक्सा (Nexa) की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये कार प्रीमियम डिजाइन और हाई-क्वालिटी केबिन के साथ आती है। इसमें 1.2L DualJet इंजन और शानदार माइलेज मिलता है। इसमें CNG का भरोसेमंद विकल्प मिलता है, जिसकी मेंटेनेंस काफी कम है और ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए मजेदार है।

ये भी पढ़ें:मनाली के पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती नजर आई नई मारुति ब्रेजा, डिजाइन से उठा पर्दा

किससे है मुकाबला?

इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz), हुंडई i20 (Hyundai i20), टोयोटो ग्लैंजा (Toyota Glanza) जैसी कारों से मुकाबले के बावजूद बलेनो (Baleno) लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Baleno

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।