₹5.99 लाख की इस माइलेज कार पर आया बंपर डिस्काउंट, अभी लेने पर पूरे ₹60,000 की बचत; CNG वैरिएंट पर भी भारी छूट
दिसंबर 2025 में मारुति अपनी बलेनो (Maruti Baleno) पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसके AMT वैरिएंट को अभी लेने पर पूरे 60,000 की बचत हो रही है। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
साल का आखिरी महीना आते ही कार कंपनियों ने ऑफर्स की बारिश शुरू कर दी है। इस बार मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर जबरदस्त डिस्काउंट का ऐलान किया है, जिससे यह कार खरीदने का सबसे बढ़िया मौका बन गया है। टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मुकाबले का सामना करने वाली बलेनो न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि फीचर्स और माइलेज के लिए भी काफी लोकप्रिय है। आइए देखते हैं कि इस दिसंबर आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 6.87 - 10.43 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
कितना डिस्काउंट?
मारुति ने बलेनो के अलग-अलग वैरिएंट्स पर अलग-अलग स्कीम्स रखी हैं। AMT (ऑटोमैटिक) वैरिएंट पर 60,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह सबसे ज्यादा फायदा वाला विकल्प है। अगर आप ऑटोमैटिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर का ऑफर गोल्डन मौका है।
वहीं, इसके CNG और पेट्रोल मैनुअल पर 55,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। CNG की डिमांड बलेनो में काफी ज्यादा रहती है। इस बार CNG और पेट्रोल-मैनुअल दोनों वैरिएंट्स पर अच्छा-खासा फायदा दिया जा रहा है।
इसके अलावा मारुति बलेनो (Baleno) के बेस 2-एयरबैग मॉडल पर सबसे भारी 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। बजट में प्रीमियम कार ढूंढ रहे लोगों के लिए यह डील सुपरहिट साबित हो सकती है।
कीमतें (एक्स-शोरूम)
मारुति बलेनो (Baleno) की कीमतें 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और 9.10 लाख तक जाती हैं। डिस्काउंट जोड़ने पर ये कार काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी (value-for-money) बन जाती है।
मारुति बलेनो क्यों है इतनी पॉपुलर?
नेक्सा (Nexa) की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये कार प्रीमियम डिजाइन और हाई-क्वालिटी केबिन के साथ आती है। इसमें 1.2L DualJet इंजन और शानदार माइलेज मिलता है। इसमें CNG का भरोसेमंद विकल्प मिलता है, जिसकी मेंटेनेंस काफी कम है और ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए मजेदार है।
किससे है मुकाबला?
इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz), हुंडई i20 (Hyundai i20), टोयोटो ग्लैंजा (Toyota Glanza) जैसी कारों से मुकाबले के बावजूद बलेनो (Baleno) लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।