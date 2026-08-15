इंतजार खत्म! 5 सितंबर को भारत में लॉन्च होने जा रही है नई मारुति बलेनो; जानिए कितनी बदल जाएगी कार

नई और प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है।

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट 2026

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Maruti Suzuki Baleno 2026

नई और प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक बलेनो का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कार 5 सितंबर, 2026 को भारतीय बाजार में दस्तक देगी। साल 2022 में आई सेकंड-जनरेशन बलेनो के बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट होने वाला है। नई बलेनो कई शानदार बदलावों के साथ आने वाली है। आइए जानते हैं नई बलेनो में होने जा रहे बड़े संभावित बदलावों के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिखेगी नई बलेनो सामने से देखने पर कार का लुक काफी बदला हुआ नजर आने वाला है। नई बलेनो के फ्रंट में बिल्कुल नई डिजाइन की ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसके बीच में क्रोम की एक हॉरिजॉन्टल पट्टी होगी जो दोनों हेडलाइट्स को आपस में जोड़ेगी। इसके बूमरैंग-शेप वाले LED DRLs को पहले की तरह ही बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन कार के फ्रंट बंपर को एकदम नया और स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है।

अलॉय व्हील्स से होगी लैस कार के साइड और रियर प्रोफाइल की बात करें तो साइड में बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि, इसे फ्रेश लुक देने के लिए नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। वहीं, पीछे की तरफ नया रियर बंपर देखने को मिल सकता है, जबकि टेल-लाइट्स की शेप, रूफ पर लगा स्पॉइलर और रियर वाइपर पहले जैसे ही रहेंगे। कुल मिलाकर मारुति ने बलेनो के ओरिजिनल लुक को बनाए रखते हुए इसे और ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की है।

इंटीरियर में मिलेंगे शानदार फीचर्स इंटीरियर में भी कंपनी कुछ शानदार फीचर्स जोड़ सकती है। हालांकि, डैशबोर्ड का बेसिक लेआउट वही रहेगा। टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिल्वर फिनिशिंग और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील नजर आए हैं। लेकिन इस बार नए मॉडल में नई सीट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और एक सिंगल-पेन सनरूफ मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद रहेंगे।