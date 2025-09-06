GST कटौती, ऊपर से ₹1.25 लाख का बड़ा डिस्काउंट; इस महीने बस इतने में मिल रही मारुति बलेनो
इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.25 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब का फायदा अलग से मिलेगा। कुल मिलाकर इस कार के बेस वैरिएंट पर आपको लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल सकता है।
मारुति सुजुकी इंडिया अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो के लिए सितंबर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.25 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब का फायदा अलग से मिलेगा। कुल मिलाकर इस कार के बेस वैरिएंट पर आपको करीब 2 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल सकता है। बता दें कि अभी बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। जो नए GST के बाद घटकर 64,900 रुपए तक कम हो सकती है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा ग्लैंजा, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मॉडल से होता है।
बलेनो पर मिलने वाले डिस्काउंट की हाइलाइट्स
कंपनी इस कार पर 65,000 से 70,000 तक की छूट दे रही है। इसमें कैश के साथ, 55,000 रुपए तक की रीगल किट शामिल है। AGS पेट्रोल वैरिएंट 70,000 रुपए तक की बचत या 46,000 रुपए + कॉम्प्लिमेंट्री किट का फायदा मिलेगा। सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा सहित मैनुअल वैरिएंट 65,000 रुपए या कैश + किट डील्स मिलेगी। ग्राहकों को 50,000 रुपए तक के स्क्रैच कार्ड भी ऑफर किए जा रहे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Baleno
₹ 6.74 - 9.96 लाख
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Tata Punch Facelift
₹ 6 - 11 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.9 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.25 लाख
बलेनो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बलेनो में 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर K12N पेट्रोल इंजन दिया। ये 83bhp का पावर जनरेट करेगा। वहीं, एक अन्य ऑप्शन में 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 90bhp का पावर जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। बलेनो CNG में 1.2-लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 78ps की पावर और 99nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
बलेनो की लंबाई 3990mm, चौड़ाई 1745mm, ऊंचाई 1500mm और व्हीलबेस 2520mm है। नई बलेनो के AC वेंट्स को फिर से डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है।
मारुति बलेनो में अब सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्सिंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बेलेनो को सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा के चार वैरिएंट में बेचा जाता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।