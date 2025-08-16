Maruti Baleno Discount Rs 1.17 Lakh In August 2025 मारुति का बंपर ऑफर, धड़ल्ले से बिकने वाली बलेनो पर आया ₹1.17 लाख का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Baleno Discount Rs 1.17 Lakh In August 2025

मारुति का बंपर ऑफर, धड़ल्ले से बिकने वाली बलेनो पर आया ₹1.17 लाख का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत

कंपनी बलेनो को पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
मारुति का बंपर ऑफर, धड़ल्ले से बिकने वाली बलेनो पर आया ₹1.17 लाख का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.17 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। दरअसल, कंपनी बलेनो को पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा ग्लैंजा, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मॉडल से होता है। लिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी बलेनो पर डिस्काउंट अगस्त 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटदूसरे बेनिफिट्सटोटल बेनिफिट्स
पेट्रोल/CNG मैनुअलRs 40,000Rs 72,100 तकRs 1.12 लाख तक
पेट्रोल ऑटोमैटिकRs 45,000Rs 72,100 तकRs 1.17 लाख तक

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 6.74 - 9.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger 2025

Renault Kiger 2025

₹ 6 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 7.04 - 11.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

बलेनो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बलेनो में 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर K12N पेट्रोल इंजन दिया। ये 83bhp का पावर जनरेट करेगा। वहीं, एक अन्य ऑप्शन में 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 90bhp का पावर जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। बलेनो CNG में 1.2-लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 78ps की पावर और 99nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:ओला ने अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में की कटौती, देखें नई प्राइस

बलेनो की लंबाई 3990mm, चौड़ाई 1745mm, ऊंचाई 1500mm और व्हीलबेस 2520mm है। नई बलेनो के AC वेंट्स को फिर से डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:जिस 7-सीटर को खरीदने जुलाई में लगी लोगों की लाइन, उस पर इस अब मिल रही तगड़ी छूट

मारुति बलेनो में अब सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्सिंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बेलेनो को सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा के चार वैरिएंट में बेचा जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.70 लाख रुपए है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।