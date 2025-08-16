मारुति का बंपर ऑफर, धड़ल्ले से बिकने वाली बलेनो पर आया ₹1.17 लाख का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत

कंपनी बलेनो को पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है।

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.17 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। दरअसल, कंपनी बलेनो को पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा ग्लैंजा, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मॉडल से होता है। लिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी बलेनो पर डिस्काउंट अगस्त 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट दूसरे बेनिफिट्स टोटल बेनिफिट्स पेट्रोल/CNG मैनुअल Rs 40,000 Rs 72,100 तक Rs 1.12 लाख तक पेट्रोल ऑटोमैटिक Rs 45,000 Rs 72,100 तक Rs 1.17 लाख तक

बलेनो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बलेनो में 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर K12N पेट्रोल इंजन दिया। ये 83bhp का पावर जनरेट करेगा। वहीं, एक अन्य ऑप्शन में 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 90bhp का पावर जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। बलेनो CNG में 1.2-लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 78ps की पावर और 99nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

बलेनो की लंबाई 3990mm, चौड़ाई 1745mm, ऊंचाई 1500mm और व्हीलबेस 2520mm है। नई बलेनो के AC वेंट्स को फिर से डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है।

मारुति बलेनो में अब सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्सिंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बेलेनो को सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा के चार वैरिएंट में बेचा जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.70 लाख रुपए है।