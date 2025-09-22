इस कार ने फिर रचा इतिहास! बन गई सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक, कीमत मात्र ₹6.66 लाख
मारुति बलेनो (Maruti Baleno) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जी हां, क्योंकि बलेनो (Baleno) अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय कार मार्केट में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट भले ही SUV क्रेज से दबा हुआ दिखे, लेकिन इसका आकर्षण अब भी बरकरार है। अगस्त 2025 में इस सेगमेंट की बिक्री स्थिर रही और मारुति बलेनो ने एक बार फिर अपने दबदबे से बाकी सभी रायवल को पछाड़ दिया। आइए अगस्त 2025 की प्रीमियम हैचबैक सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
सबसे आगे मारुति बलेनो रही। इसकी बिक्री 12,500 यूनिट्स रही। इसकी मासिक बिक्री MoM (मंथ-ऑन-मंथ) स्थिर रही। वहीं, YoY (ईयर-ऑन-ईयर) बिक्री +1% रही। मारुति बलेनो ने इतनी जबरदस्त बिक्री की है कि इसके अकेले आंकड़े बाकी सभी रायवल की कुल बिक्री के बराबर है। यह दिखाता है कि फीचर्स, लुक्स और मारुति के भरोसे की बदौलत बलेनो अब भी पहली पसंद बनी हुई है।
|मॉडल
|अगस्त 2025
|जुलाई 2025
|अगस्त 2024
|मासिक (%)
|सालाना (%)
|मारुति बलेनो
|12,549
|12,503
|12,485
|कोई अंतर नहीं
|1
|टोयोटा ग्लैंजा
|5,102
|5,019
|4,624
|2
|10
|टाटा अल्ट्रोज
|3,959
|3,905
|3,031
|1
|31
|हुंडई i20 (i20 N लाइन)
|3,634
|3,396
|4,913
|7
|-26
|टोटल
|25,244
|24,823
|25,053
|2
|1
टोयोटा ग्लैंजा का दूसरा स्थान
टोयोटा ग्लैंजा की बिक्री 5,100 यूनिट्स रही। इसकी MoM 2% ज्यादा और YoY 10% ज्यादा रही। ग्लैंजा ने धीरे-धीरे लेकिन लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। मारुति बलेनो पर आधारित इस कार ने अपनी प्रैक्टिकलिटी और किफायती दामों से ग्राहकों को आकर्षित किया है।
तीसरे नंबर पर टाटा अल्ट्रोज
तीसरे नंबर पर टाटा अल्ट्रोज रही। इसकी बिक्री लगभग 4,000 यूनिट्स रही। इसकी मासिक बिक्री MoM 1% रही और सालाना (YoY) 31% की ग्रोथ हुई। हाल ही में लॉन्च हुई अल्ट्रोज फेसलिफ्ट ने मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सेफ्टी, स्टाइल और प्रीमियम अपील ने इसे और भी दमदार बना दिया है।
चौथे नंबर पर हुंडई i20
चौथे नंबर पर हुंडई i20 रही। इसकी बिक्री करीब 3,600 यूनिट्स (i20 + i20 N Line) रही। इसकी MoM बिक्री 7% रही। वहीं, इसकी बिक्री में 26% की गिरावट रही। i20 ने मंथली सेल्स में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री काफी गिर गई है।
सेगमेंट का हाल
कुल मिलाकर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट ने जुलाई 2025 की तुलना में 2% की हल्की बढ़त दर्ज की। अगस्त 2025 में एक बार फिर साबित हो गया कि मारुति बलेनो ही भारत की असली प्रीमियम हैचबैक क्वीन है, जबकि ग्लैंजा और अल्ट्रोज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बलेनो का दबदबा फिलहाल अटूट है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।