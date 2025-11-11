Hindustan Hindi News
देशभर में गर्दा उड़ा रही ₹5.99 लाख की ये कार, ग्राहकों ने फिर बनाया नंबर-1; सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए

देशभर में गर्दा उड़ा रही ₹5.99 लाख की ये कार, ग्राहकों ने फिर बनाया नंबर-1; सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए

संक्षेप: मारुति बलेनो कई सस्ती हैचबैक कारों को भी डोमिनेट करती है। अक्टूबर में इसकी 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बलेनो ने स्विफ्ट, बोलेरो, विक्टोरिस, ब्रेजा, सोनेट, थार, वेन्यू जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।

Tue, 11 Nov 2025 11:42 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी की बलेनो ने एक बार फिर देश के प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को टॉप कर लिया है। पिछले कई सालों से इस सेगमेंट में बेलनो का एक तरफा राज चल रहा है। इतना ही नहीं, बलेनो कई सस्ती हैचबैक कारों को भी डोमिनेट करती है। अक्टूबर में इसकी 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की सालाना ग्रोथ मिली। पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बलेनो ने स्विफ्ट, बोलेरो, विक्टोरिस, ब्रेजा, सोनेट, थार, वेन्यू जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।

नवंबर में कंपनी बलेनो पर 47,000 रुपए का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट बलेनो AMT वैरिएंट पर मिल रहा है, जबकि CNG और पेट्रोल-मैनुअल ट्रिम्स पर इस महीने कुल 42,000 रुपए तक के ऑफर हैं। बलेनो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 5.99 लाख से 9.10 लाख रुपए के बीच है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 के साथ टोयोटा ग्लैंजा से होता है।

टॉप-25 कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 25अक्टूबर 24YoY %
1टाटा नेक्सन22,08314,75950%
2मारुति सुजुकी डिजायर20,79112,69864%
3मारुति सुजुकी अर्टिगा20,08718,7857%
4मारुति सुजुकी वैगनआर18,97013,92236%
5हुंडई क्रेटा18,38117,4975%
6महिंद्रा स्कॉर्पियो18,10715,87714%
7मारुति सुजुकी फ्रोंक्स17,00316,4194%
8मारुति सुजुकी बलेनो16,87316,0825%
9टाटा पंच16,81015,7407%
10मारुति सुजुकी स्विफ्ट15,54217,539-11%
11महिंद्रा बोलेरो14,3439,84946%
12मारुति सुजुकी ईको13,53711,65316%
13मारुति सुजुकी विक्टोरिस13,49600%
14किआ सोनेट12,7459,69931%
15महिंद्रा XUV 3XO12,2379,56228%
16मारुति सुजुकी ब्रेजा12,07216,565-27%
17महिंद्रा थार12,0297,94451%
18हुंडई वेन्यू11,73810,9018%
19टोयोटा हाइराइडर11,5555,449112%
20टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस11,0898,83825%
21मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा10,40914,083-26%
22महिंद्रा XUV70010,13910,435-3%
23टाटा टियागो8,8504,68289%
24किआ कैरेंस8,7796,38438%
25किआ सेल्टोस7,1306,36512%


ये भी पढ़ें:हैरियर EV की कितनी है रियर रेंज? सड़क पर दौड़ते ही खुली कंपनी के दावे की पोल!

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 बलेनो में BS-VI कॉम्पलायंट 2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो डुअलजेट, डुअल VVT टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटो गियर शिफ्ट) खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। मारुति ने केबिन को ज्यादा शांत बनाने के लिए NVH लेवल को कम करने पर भी काम किया है। बलेनो के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 22-23 kmpl है।

सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

ये भी पढ़ें:देश का पहला एम्बेडेड स्मार्ट टायर लॉन्च; ये हवा, तापमान, लीकेज को करेगा कंट्रोल

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
