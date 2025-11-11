देशभर में गर्दा उड़ा रही ₹5.99 लाख की ये कार, ग्राहकों ने फिर बनाया नंबर-1; सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए

संक्षेप: मारुति बलेनो कई सस्ती हैचबैक कारों को भी डोमिनेट करती है। अक्टूबर में इसकी 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बलेनो ने स्विफ्ट, बोलेरो, विक्टोरिस, ब्रेजा, सोनेट, थार, वेन्यू जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।

Tue, 11 Nov 2025 11:42 AM

मारुति सुजुकी की बलेनो ने एक बार फिर देश के प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को टॉप कर लिया है। पिछले कई सालों से इस सेगमेंट में बेलनो का एक तरफा राज चल रहा है। इतना ही नहीं, बलेनो कई सस्ती हैचबैक कारों को भी डोमिनेट करती है। अक्टूबर में इसकी 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की सालाना ग्रोथ मिली। पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बलेनो ने स्विफ्ट, बोलेरो, विक्टोरिस, ब्रेजा, सोनेट, थार, वेन्यू जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।

नवंबर में कंपनी बलेनो पर 47,000 रुपए का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट बलेनो AMT वैरिएंट पर मिल रहा है, जबकि CNG और पेट्रोल-मैनुअल ट्रिम्स पर इस महीने कुल 42,000 रुपए तक के ऑफर हैं। बलेनो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 5.99 लाख से 9.10 लाख रुपए के बीच है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 के साथ टोयोटा ग्लैंजा से होता है।

टॉप-25 कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 25 अक्टूबर 24 YoY % 1 टाटा नेक्सन 22,083 14,759 50% 2 मारुति सुजुकी डिजायर 20,791 12,698 64% 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 20,087 18,785 7% 4 मारुति सुजुकी वैगनआर 18,970 13,922 36% 5 हुंडई क्रेटा 18,381 17,497 5% 6 महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,107 15,877 14% 7 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 17,003 16,419 4% 8 मारुति सुजुकी बलेनो 16,873 16,082 5% 9 टाटा पंच 16,810 15,740 7% 10 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15,542 17,539 -11% 11 महिंद्रा बोलेरो 14,343 9,849 46% 12 मारुति सुजुकी ईको 13,537 11,653 16% 13 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 13,496 0 0% 14 किआ सोनेट 12,745 9,699 31% 15 महिंद्रा XUV 3XO 12,237 9,562 28% 16 मारुति सुजुकी ब्रेजा 12,072 16,565 -27% 17 महिंद्रा थार 12,029 7,944 51% 18 हुंडई वेन्यू 11,738 10,901 8% 19 टोयोटा हाइराइडर 11,555 5,449 112% 20 टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस 11,089 8,838 25% 21 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 10,409 14,083 -26% 22 महिंद्रा XUV700 10,139 10,435 -3% 23 टाटा टियागो 8,850 4,682 89% 24 किआ कैरेंस 8,779 6,384 38% 25 किआ सेल्टोस 7,130 6,365 12%



2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 बलेनो में BS-VI कॉम्पलायंट 2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो डुअलजेट, डुअल VVT टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटो गियर शिफ्ट) खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। मारुति ने केबिन को ज्यादा शांत बनाने के लिए NVH लेवल को कम करने पर भी काम किया है। बलेनो के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 22-23 kmpl है।

सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।