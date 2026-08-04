मारुति की इस कार को जुलाई में 18,241 ग्राहक मिले; ये स्विफ्ट, वैगनआर, फ्रोंक्स, डिजायर, अर्टिगा, ऑल्टो नहीं

इस कार ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को टॉप किया। बलेनो इस सेगमेंट में सालों से राज कर रही है। वहीं, अपने कॉम्पटीटर्स जैसे हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा जैसे मॉडल पर भारी पड़ती है। जुलाई में बलेनो की 18,241 यूनिट बिकीं।

मारुति की इस कार को जुलाई में 18,241 ग्राहक मिले

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Maruti Suzuki Baleno 2026

मारुति सुजुकी के लिए बलेनो एक बार फिर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में नंबर-1 पोजीशन पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। दरअसल, जुलाई सेल्स की टॉप-10 कारों में बलेनो को 6वीं पोजीशन मिली। वहीं, इस कार ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को टॉप किया। बलेनो इस सेगमेंट में सालों से राज कर रही है। वहीं, अपने कॉम्पटीटर्स जैसे हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा जैसे मॉडल पर भारी पड़ती है। जुलाई में बलेनो की 18,241 यूनिट बिकीं। जबकि, एक साल पहले जुलाई 2025 में इसकी 12,503 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,738 यूनिट ज्यादा बिकीं और िसे 45.89% की शानदार YoY ग्रोथ मिली। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपए है। चलिए एक बार टॉप-10 कारों की लिस्ट देखते हैं।

टॉप-10 कार मॉडल वाइज सेल्स जुलाई 2026 नं मॉडल जुलाई 2026 जुलाई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति डिजायर 23,791 20,895 2,896 13.86 11.84 2 मारुति वैगनार 23,338 14,710 8,628 58.65 11.62 3 मारुति अर्टिगा 21,606 16,604 5,002 30.13 10.76 4 मारुति स्विफ्ट 21,538 14,190 7,348 51.78 10.72 5 टाटा पंच 21,313 10,785 10,528 97.62 10.61 6 मारुति फ्रोंक्स 19,473 12,872 6,601 51.28 9.69 7 मारुति बलेनो 18,241 12,503 5,738 45.89 9.08 8 हुंडई क्रेटा 18,088 16,898 1,190 7.04 9 9 टाटा नेक्सन 17,471 12,825 4,646 36.23 8.7 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो 16,009 13,747 2,262 16.45 7.97 टोटल 2,00,868 1,46,029 54,839 37.55 100

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।