मिडिल क्लास की फेवरेट कंपनी पर GST कटौती का इंतजार पड़ा भारी; स्विफ्ट, बेलेनो, वैगनआर हुईं फेल!

मारुति सुजुकी की अगस्त 2025 सेल्स की बात करें तो कंपनी ने कुल घरेलु सेल 131,278 यूनिट की रही। ये अगस्त 2024 में 143,075 यूनिट की थी। यानी कंपनी की सालाना आधार पर 11,797 यूनिट कम बिकीं और उसे 8.25% की डिग्रोथ मिली। इसी तरह, जुलाई में कंपनी ने कुल 137,776 यूनिट बेची थीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:47 AM
0

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को अगस्त में ईयरली और मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। मारुति को गिरावट ऐसे समय में मिली है जब देश के अंदर फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी के साथ त्यौहारी सीजन शुरू हो चुका है। उम्मीद थी अगस्त के आखिरी 5 दिनों में कारों की बिक्री में इजाफा होगा, लेकिन कंपनी की मंथली बेसिस पर 4.72% और ईयरली बेसिस पर 8.25% की बड़ी डिग्रोथ मिली। इसके पीछे की बड़ी वजह सरकार द्वारा छोटी कारों पर GST कटौती का ऐलान है, जो दीवाली के आसपास लागू किया जाएगा। इस वजह से ग्राहक फिलहाल कार खरीदने से बच रहे हैं।

मारुति सुजुकी की अगस्त 2025 सेल्स की बात करें तो कंपनी ने कुल घरेलु सेल 131,278 यूनिट की रही। ये अगस्त 2024 में 143,075 यूनिट की थी। यानी कंपनी की सालाना आधार पर 11,797 यूनिट कम बिकीं और उसे 8.25% की डिग्रोथ मिली। इसी तरह, जुलाई में कंपनी ने कुल 137,776 यूनिट बेची थीं। खास बात ये है कि कंपनी की ईयरली एक्सपोर्ट इस दौरान 40.51% बढ़ गया। चलिए अब कंपनी की सेगमेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

मिनी कार सेगमेंट जिसमें ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसे मॉडल शामिल हैं, इसमें कंपनी ने अगस्त 2024 में 10,648 यूनिट की तुलना में महज 6,853 यूनिट ही बेचीं। अप्रैल-अगस्त 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष (YTD) बिक्री में भी कमजोरी देखी गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 51,424 इकाइयों से घटकर 33,197 इकाई रह गई। कुल मिलाकर ग्राहकों ने फिलहाल छोटी कारों से दूरी बना ली है।

ये भी पढ़ें:गडकरी का कंपनियों से आग्रह... फोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समानता

दूसरी तरफ, बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर जैसे कॉम्पैक्ट मॉडलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस कैटेगरी में बिक्री एक साल पहले की 58,051 यूनिट से थोड़ी बढ़कर 59,597 यूनिट हो गई, जिससे पता चलता है कि छोटी हैचबैक और सेडान खरीदारों के लिए एक मजबूत आकर्षण बनी हुई हैं। हालांकि, YTD आधार पर कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री पिछले साल की 3,05,941 यूनिट की तुलना में मामूली रूप से कम होकर 3,02,534 यूनिट रही। मिनी और कॉम्पैक्ट मॉडलों को मिलाकर कुल पैसेंजर कार की बिक्री अगस्त 2024 में 69,406 यूनिट से घटकर 66,450 यूनिट रह गई। YTD पैसेंजर कार की बिक्री भी 3,57,365 यूनिट से घटकर 3,35,731 यूनिट रह गई।

यूटिलिटी व्हीकल (UVs) जिनमें ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी और XL6 शामिल हैं। इस सेगमेंट में भी कंपनी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। अगस्त 2024 में 62,684 यूनिट की तुलना में बिक्री घटकर 54,043 यूनिट रह गई। अप्रैल-अगस्त की अवधि में यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री भी घटकर 2,68,684 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल यह 2,82,116 यूनिट थी।

ये भी पढ़ें:3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 Kmh की रफ्तार पकड़ लेगी ये इलेक्ट्रिक कार

ईको वैन की बिक्री 10,785 यूनिट की रही, जो एक साल पहले 10,985 यूनिट से थोड़ी कम है। कुल मिलाकर, मारुति की कुल पीवी बिक्री 1,31,278 यूनिट रही, जो पिछले साल 1,43,075 यूनिट थी। यानी 11,797 यूनिट की गिरावट मिली। साल-दर-साल पीवी बिक्री भी घटकर 6,62,626 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले यह 6,99,652 यूनिट थी। लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) पोर्टफोलियो ने कुछ राहत दी। सुपर कैरी की बिक्री बढ़कर 2,772 यूनिट हो गई, जो एक साल पहले 2,495 यूनिट थी। साल-दर-साल LCV की बिक्री भी बढ़कर 14,076 यूनिट हो गई, जबकि साल 2024 में यह 13,332 यूनिट थी।

अगस्त 2025 में मारुति के लिए निर्यात सबसे अच्छा रहा। विदेशी शिपमेंट एक साल पहले की 26,003 यूनिट से बढ़कर 36,538 यूनिट हो गया। अप्रैल-अगस्त 2025 के लिए, निर्यात पिछले साल की 1,20,548 यूनिट की तुलना में तेजी से बढ़कर 1,65,255 यूनिटहो गया। यानी इसमें 44,707 यूनिट की वृद्धि रही। जिसके चलते, मारुति सुज़ुकी की कुल YTD बिक्री 8,89,070 यूनिट तक पहुंच गई, जो 2024 की इसी अवधि की 8,78,691 यूनिट से थोड़ी ज्यादा है।

