स्विफ्ट से वैगनआर तक, मारुति ने अपनी इन 5 हैचबैक को जनवरी में किया सस्ता; लेने से पहले देख लो लिस्ट

स्विफ्ट से वैगनआर तक, मारुति ने अपनी इन 5 हैचबैक को जनवरी में किया सस्ता; लेने से पहले देख लो लिस्ट

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया ने एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए जनवरी 2026 डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी हैचबैक पर 45,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की हैचबैक की लिस्ट में एस प्रेसो, ऑल्टो K10, वैगनआर, सेलेरियो और स्विफ्ट शामिल हैं।

Jan 11, 2026 09:50 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति हैचबैक पर डिस्काउंट जनवरी 2025
मॉडलमैक्सिमम डिस्काउंट
एस प्रेसो37,500 रुपए
ऑल्टो K1037,500 रुपए
वैगनआर37,500 रुपए
सेलेरियो37,500 रुपए
स्विफ्ट45,000 रुपए

नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

ये भी पढ़ें:पहली बार भारत की सकड़ों पर दौड़ती दिखी 'राफेल' कार, टाटा कर्व से होगा मुकाबला

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा, पंच, नेक्सन या क्रेटा ही नहीं; देश में इन 25 कार की डिमांड भी ज्यादा

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

