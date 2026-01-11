स्विफ्ट से वैगनआर तक, मारुति ने अपनी इन 5 हैचबैक को जनवरी में किया सस्ता; लेने से पहले देख लो लिस्ट

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया ने एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए जनवरी 2026 डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी हैचबैक पर 45,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की हैचबैक की लिस्ट में एस प्रेसो, ऑल्टो K10, वैगनआर, सेलेरियो और स्विफ्ट शामिल हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया ने एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए जनवरी 2026 डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी हैचबैक पर 45,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की हैचबैक की लिस्ट में एस प्रेसो, ऑल्टो K10, वैगनआर, सेलेरियो और स्विफ्ट शामिल हैं। कंपनी इन सभी कारों पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, इंस्टीट्यूशनल ऑफर और रूरल ऑफर जैसे कई डिस्काउंट दे रही है। दिसंबर में एरिना डीलरशिप पर स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक है। इसने वैगनआर को पीछे छोड़ दिया।

मारुति हैचबैक पर डिस्काउंट जनवरी 2025 मॉडल मैक्सिमम डिस्काउंट एस प्रेसो 37,500 रुपए ऑल्टो K10 37,500 रुपए वैगनआर 37,500 रुपए सेलेरियो 37,500 रुपए स्विफ्ट 45,000 रुपए

नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।