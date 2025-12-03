गजब! BaaS प्लान के साथ आएगी मारुति ई-विटारा, 5-स्टार सेफ्टी, रेंज 543 KM; 7 एयरबैग, ADAS L2 और 360 कैमरा से लैस
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मारुति ई-विटारा (eVitara) ने धमाकेदार एंट्री कर दी है। इसने हाल ही में 5-स्टार BNCAP रेटिंग हासिल की है। इसकी रेंज 543km रहने वाली है। सबसे खास बात कि इस ईवी के साथ नया BaaS (Battery as a Service) प्लान देखने को मिलेगा।
मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा (eVitara) का प्रोडक्शन वर्जन भारत में दिखा दिया है। लॉन्च शुरुआती 2026 में होगा, लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपने EV ईकोसिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और प्राइसिंग मॉडल पर बड़ा खुलासा कर दिया है। यह SUV गुजरात प्लांट में बनकर तैयार होगी और भारत के साथ-साथ UK, यूरोप और जापान जैसे विदेशी बाजारों में भी भेजी जाएगी। सबसे खास बात कि इस ईवी के साथ नया BaaS (Battery as a Service) प्लान देखने को मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्या है मारुति का नया BaaS प्लान?
भारत में पहली बार मारुति BaaS (Battery as a Service) मॉडल लाई है। इसका मतलब यह कि आपको गाड़ी और बैटरी को अलग-अलग खरीदने या सब्सक्रिप्शन पर लेने का विकल्प मिलेगा। मारुति चाहती है कि ज्यादा लोग EV अपनाएं और शुरुआती कीमत का डर दूर हो, BaaS इसी रणनीति का हिस्सा है।
भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क
कंपनी ने साफ किया कि वह भारत में ICE (पेट्रोल-डीजल) की तरह EV मार्केट भी डॉमिनेट करना चाहती है। इसके लिए मारुति ने बड़ा लक्ष्य रखा है। कंपनी 1,100 शहरों में 2,000+ अपने चार्जिंग पॉइंट बनाना चाहती है और 2030 तक पूरे देश में 1 लाख+ चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगी। इसका मतलब है कि हर 5–10km पर एक फास्ट चार्जर होगा। यह भारत में किसी भी कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा EV इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है।
सेफ्टी में भी eVitara ने मचाई धूम – BNCAP में 5 Star
मारुति ने पहली बार सेफ्टी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ई-विटारा (eVitara) को भारत NCAP में 5 स्टार (एडल्ट + चाइल्ड) मिले हैं।
मारुति ई-विटारा: मुख्य हाईलाइट्स एक नजर में
|फीचर
|डिटेल
|रेटिंग
|Bharat NCAP 5-स्टार
|बैटरी ऑप्शन
|49 kWh & 61 kWh
|रेंज
|543 km (61 kWh)
|पावर
|144 PS / 174 PS
|चार्जिंग नेटवर्क
|2,000+ MSIL पॉइंट्स, 1,00,000+ पब्लिक चार्जर लक्ष्य
|सेफ्टी फीचर्स
|7 Airbags, ADAS L2, 360 कैमरा
|BaaS प्रोग्राम
|बैटरी-एज़-अ-सर्विस + सब्सक्रिप्शन
|इंटीरियर
|2-Spoke स्टीयरिंग, 10.1" स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट
|एक्सटीरियर
|18" अलॉय, LED DRL, Aero ग्रिल
बैटरी, मोटर और रेंज – 543 km का दम
मारुति ई-विटारा दो बैटरी पैक में आएगी।
|बैटरी पैक
|मोटर पावर
|टॉर्क
|रेंज
|ड्राइव
|49 kWh
|144 PS
|193 Nm
|~400 km*
|FWD
|61 kWh
|174 PS
|193 Nm
|543 km
|FWD
(अनुमानित वास्तविक रेंज)
अभी के लिए AWD उपलब्ध नहीं, पर आगे आने की संभावना है।
