मार्केट में जल्द होगी मारुति और टोयोटा के इन 3 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री; 500 km से ज्यादा मिलेगा रेंज

मारुति सुजुकी अब टोयोटा के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां मिलकर कई नई गाड़ियां ला रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक कारों (EVs) से लेकर पेट्रोल से चलने वाली छोटी एसयूवी तक शामिल हैं।

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब टोयोटा के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां मिलकर कई नई गाड़ियां ला रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक कारों (EVs) से लेकर पेट्रोल से चलने वाली छोटी एसयूवी तक शामिल हैं। मारुति जहां अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी (MPV) की टेस्टिंग कर रही है, वहीं टोयोटा भी इसी का अपना एक अलग वर्जन बाजार में उतारेगी। इसके अलावा, हाल ही में बंद हुई मारुति इग्निस की जगह एक नई धाकड़ गाड़ी भी आने वाली है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग कारों के बारे में सब कुछ।

मारुति सुजुकी YMC यह मारुति की तरफ से आने वाली देश की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक फैमिली कार होगी। कंपनी इसे 'YMC' कोडनेम से तैयार कर रही है। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इस बड़ी कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं। एक 49 kWh की बैटरी जो करीब 440 किलोमीटर चलेगी। दूसरी बड़ी 61 kWh की बैटरी जो एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किलोमीटर तक की लंबी रेंज देगी।

टोयोटा YMC कॉन्सेप्ट मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप के तहत मारुति पहले अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। इसके तुरंत बाद टोयोटा भी इसी कार का अपना एक नया वर्जन मार्केट में उतारेगी। अंदर से यह गाड़ी, इसके फीचर्स और बैटरी-इंजन बिल्कुल मारुति वाले ही होंगे। यानी रेंज के मामले में यह भी उतनी ही दमदार होगी। लेकिन बाहर से देखने में इसका लुक और डिजाइन एकदम अलग होगा ताकि सड़क पर यह टोयोटा की अपनी पहचान के साथ नजर आए।