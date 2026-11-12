जल्द आ सकती हैं मारुति और टोयोटा की ये 6 नई MPV, लिस्ट में YMC इलेक्ट्रिक से लेकर अर्टिगा फेसलिफ्ट तक

मारुति सुजुकी और टोयोटा इस एमपीवी सेगमेंट की मेन कंपनियां हैं। अब दोनों कंपनियां 6 नई और अपडेटेड MPVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक MPVs से लेकर मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट शामिल हैं।

भारत में MPV सेगमेंट की कारों की जबरदस्त मांग है। ज्यादा स्पेस, कंफर्टेबल सीटिंग और फैमिली के लिए बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के कारण इन गाड़ियों की मांग बनी रहती है। मारुति सुजुकी और टोयोटा इस सेगमेंट की मेन कंपनियों में शामिल हैं। अब दोनों कंपनियां 6 नई और अपडेटेड MPVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक MPVs से लेकर मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए इन सभी अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जानते हैं।

Maruti Suzuki Invicto Facelift

टोयोटा इसी महीने इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। मारुति सुजुकी इन्विक्टो इसी MPV पर बेस्ड है, इसलिए इसे भी 2027 की दूसरी छमाही में अपडेट मिलने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल की तरह इसकी लंबाई 4,755 mm और व्हीलबेस 2,850 mm रह सकता है। हालांकि, इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर, बदली हुई LED लाइटिंग और बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और Level 2 ADAS भी दिया जा सकता है। इंजन की बात करें तो, इसमें मौजूदा 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। यह e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और 23.24 kmpl का क्लेम्ड माइलेज देता है। इसके अलावा लोअर वेरिएंट में 173 bhp पावर वाला 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। फेसलिफ्ट इन्विक्टो की एक्स-शोरूम कीमत 25 लाख से 36 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Maruti Suzuki XL6 Facelift मारुति सुजुकी XL6 को भी 2027 में फेसलिफ्ट मिल सकता है। इसके डिजाइन में इंडोनेशिया में दिखाई गई Suzuki XL7 से इंस्पायर्ड बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें ग्लॉस-ब्लैक इंसर्ट वाली बड़ी फ्रंट ग्रिल, नए बंपर और 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और अपडेटेड डैशबोर्ड ट्रिम मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रहने की संभावना है। CNG ऑप्शन भी बरकरार रह सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में नए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की बात कही गई है, लेकिन इसे अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है। इसकी कीमत और लॉन्च टाइमलाइन की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

Maruti Suzuki YMC Electric MPV मारुति सुजुकी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक MPV को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। लेटेस्ट स्पाई फोटोज में इसके फ्रंट डिजाइन, साइड प्रोफाइल और केबिन की झलक भी मिली है। इसे 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें छोटा बोनट, अपराइट फ्रंट प्रोफाइल, लंबी रूफलाइन और बड़े रियर डोर दिखाई दिए हैं। आगे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड लाइटिंग एलिमेंट्स और पीछे रेक्टेंगुलर LED टेललैंप्स मिल सकते हैं। इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर हो सकती है और यह एक 7 सीटर हो सकती है। इसमें e Vitara वाले 49kWh और 61.1kWh के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। हालांकि, इसकी मोटर और ड्राइविंग रेंज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Toyota YMC-Based Electric MPV मारुति की इलेक्ट्रिक YMC MPV के बाद टोयोटा भी इसी मॉडल पर बेस्ड अपनी इलेक्ट्रिक MPV लॉन्च कर सकती है। टोयोटा अपनी MPV को अलग पहचान देने के लिए इसमें नया फ्रंट और रियर बंपर, अलग LED लाइटिंग और टोयोटा के हिसाब से डिजाइन किया गया इंटीरियर दे सकती है। इसमें भी 49kWh और 61.1kWh के बैटरी पैक मिलने की संभावना है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX7 जैसी इलेक्ट्रिक MPVs से होगा। टोयोटा की इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV को 2027 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

Maruti Suzuki Ertiga Facelift मारुति सुजुकी अर्टिगा को भी 2027 में फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है। इसके ओवरऑल डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए बंपर दिए जा सकते हैं। केबिन में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट होगा। इसके अलावा, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर कनेक्टेड-कार फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। यह इंजन 102 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी बरकरार रह सकती है।

Toyota Rumion Facelift टोयोटा Rumion का फेसलिफ्ट अपडेटेड अर्टिगा के बाद लॉन्च किया जा सकता है। दोनों MPVs एक ही प्लेटफॉर्म और मेकैनिकल पार्ट्स शेयर करती हैं, इसलिए रुमियन में भी अर्टिगा जैसे बदलाव मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड रुमियन में थोड़ा लंबा रियर ओवरहैंग दिया जा सकता है। इससे खासतौर पर CNG वेरिएंट में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकती है। इसके अलावा, दूसरी रो की सीट्स को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने और अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स शामिल करने पर भी काम किया जा सकता है। इसकी कीमत और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।