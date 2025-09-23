GST घटने के पहले ही दिन मारुति ने 25000, तो हुंडई ने 11000 कार बेच डालीं; टाटा ने भी कर दिया कमाल

नया GST लागू होने के पहले ही दिन यानी 22 सितंबर को कार कंपनियों को छप्पर फाड़ बुकिंग मिली हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को पहले ही दिन 80,000 से ज्यादा ग्राहकों ने पूछताछ की। बता दें कि छोटी कारों पर मोदी सरकार ने GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है।

देश में नया GST 2.0 लागू हो चुका है। इस नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) से ऑटोमोबाइस सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अगस्त के फेस्टिव सीजन में जहां कंपनियों को सालाना आधार पर बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा। तो इस महीने उन्हें रिकॉर्ड बुकिंग मिल रही हैं। ऐसे में नया GST लागू होने के पहले ही दिन यानी 22 सितंबर को कार कंपनियों को छप्पर फाड़ बुकिंग मिली हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को पहले ही दिन 80,000 से ज्यादा ग्राहकों ने पूछताछ की। बता दें कि छोटी कारों पर मोदी सरकार ने GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है।

मारुति सुज़ुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा, " GST कम होने के बाद ग्राहकों की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही है। पिछले 35 सालों में हमने ऐसा नहीं देखा। पहले ही दिन (22 सितंबर) हमें 80,000 ग्राहकों की तरफ से पूछताछ मिलीं और हमने 25,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की। जल्द ही 30,000 कारों की डिलीवरी होने की उम्मीद है।" उन्होंने आगे कहा, "छोटी कारों की डिमांड मजबूत रही है। बुकिंग में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। ग्राहकों की पूछताछ बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि कुछ वैरिएंट का स्टॉक खत्म भी हो जाए।"

18 सितंबर से जब मारुति ने GST दरों में कटौती के साथ-साथ कीमतों में एक्स्ट्रा कटौती की घोषणा की है, तब से कंपनी को 75,000 बुकिंग प्राप्त हुई हैं। यानी प्रतिदिन लगभग 15,000 बुकिंग मिलीं, जो सामान्य से लगभग 50% अधिक है। कंपनी की डीलरशिप कारों की पूछताछ और बुकिंग डिलीवरी के लिए देर रात तक खुल रहे हैं। बता दें कि मारुति एस-प्रेसो कंपनी के साथ देश की भी नई एंट्री लेवल कार बन गई है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए है।

दूसरी तरफ, हुंडई मोटर इंडिया के होलटाइम डायरेक्टर और COO तरुण गर्ग ने कहा कि GST 2.0 सुधारों से मिली स्पीड के साथ नवरात्रि की शुरुआत ने बाजार में जबरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिली है। उन्होंने कहा, "पहले ही दिन HMIL ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की, जो पिछले 5 सालों में हमारा सिंगल-डे का हाइएस्ट प्रदर्शन भी है। यह फेस्टिव सीजन को लेकर ग्राहकों के विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। हमें इस सीजन में भारी डिमांड रहने की उम्मीद है।"

इसी तरह, टाटा मोटर्स के लिए भी नवरात्रि की धमाकेदार शुरुआत हुई है। GST घटने के पहले ही दिन कंपनी ने 10,000 कारो की डिलीवरी कर डाली। वहीं, 25,000 से ज्यादा ग्राहकों ने पूछताछ की है। बता दें कि जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में यह पहला बड़ा बदलाव है। इस टैक्स का सबसे बड़ा फायदा छोटी कार खरीदने वाले ग्राहकों को मिल रहा है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST लग रहा है। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जा रहा है। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।