नई हैचबैक खरीदने की है तैयारी? मारुति और हुंडई ला रही हैं ये 3 शानदार मॉडल, जानिए खूबियां

भारतीय कार मार्केट में SUV की डिमांड के बाद भी हैचबैक कारों का क्रेज अभी भी बना हुआ है। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी और हुंडई अपनी तीन पॉपुलर हैचबैक कारों को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद भी हैचबैक कारों का क्रेज अब भी बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी कम कीमत, बेहतर माइलेज और शहरों में आसानी से चलाने की सुविधा है। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी और हुंडई अपनी तीन पॉपुलर हैचबैक कारों को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें मारुति वैगनआर फेसलिफ्ट, नई जनरेशन हुंडई i20 और नई हुंडई ग्रैंड i10 नियोस शामिल हैं। इन तीनों कारों में नए डिजाइन के साथ ज्यादा फीचर्स और बेहतर इंजन देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

1. नई मारुति सुजुकी वैगनआर मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक वैगनआर का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसकी टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। हाल ही में इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई वैगनआर दिसंबर, 2026 में पेश की जा सकती है। इसके डिजाइन में ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और आगे-पीछे नए बंपर मिल सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन कार के केबिन में नया डैशबोर्ड, बेहतर सीट कवर और मौजूदा 7-इंच स्क्रीन से बड़ी टचस्क्रीन मिल सकती है। इंजन की बात करें तो मौजूदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है। जबकि 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन की जगह नया Z12E तीन-सिलेंडर इंजन मिल सकता है। यही इंजन नई स्विफ्ट और डिजायर में भी दिया गया है। इसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलेंगे। इसके CNG मॉडल में अंडरबॉडी टैंक मिलने की भी चर्चा है। इससे डिग्गी में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकती है।

2. चौथी जनरेशन हुंडई i20 हुंडई की नई जनरेशन i20 भी आने वाले समय में भारतीय मार्केट में दस्तक दे सकती है। कंपनी इसे ब्राजील में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग और ज्यादा आकर्षक है। इसमें नई LED हेडलाइट, LED DRL, कनेक्टेड LED लाइट बार और नया फ्रंट बंपर दिया गया है। पीछे की तरफ भी कनेक्टेड LED टेललैंप मिलते हैं। इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बॉडी क्लैडिंग इसे थोड़ा SUV जैसा लुक देते हैं।

केबिन में होंगे धांसू फीचर्स केबिन में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच की टचस्क्रीन मिल सकती है। इसमें वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स होंगे। सबसे खास बात इसमें मिलने वाला ADAS होगा। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। भारत में इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग 2027 में हो सकती है।

3. नई हुंडई ग्रैंड i10 नियोस हुंडई अपनी ग्रैंड i10 नियोस की नई जनरेशन पर भी काम कर रही है। कंपनी ने भारतीय मार्केट के लिए नई जनरेशन i10 तैयार करने की पुष्टि की है। मौजूदा मॉडल को 2019 में लॉन्च किया गया था और 2023 में इसका फेसलिफ्ट आया था। नई कार में LED हेडलैंप, नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। इसका साइज भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी लंबाई करीब 3.95 मीटर हो सकती है।