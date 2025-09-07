GST का असर! इतनी सस्ती हुई 35km का माइलेज देने वाली मारुति ऑल्टो, जानिए कौन-सा वैरिएंट रहेगा पैसा वसूल?

अगर आप एक सस्ती, भरोसेमंद और माइलेज देने वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो 22 सितंबर के बाद मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) आपके लिए और भी शानदार डील साबित होगी।

भारत में GST 2.0 रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर 2025 से नई टैक्स दरें लागू होने जा रही हैं। इसका सीधा असर देश की सबसे पॉपुलर छोटी कार मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) पर भी पड़ेगा। अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जी हां, क्योंकि नए GST रेट्स के बाद मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) के दामों में औसतन 8.5% तक की कमी देखी जाएगी। कुछ वैरिएंट्स में यह कटौती 52,000 तक हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर ऑल्टो K10 VXI (O) CNG-मैनुअल वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 52,100 तक की गिरावट आने का अनुमान है।

मारुति ऑल्टो K10- GST कटौती के बाद संभावित रेट लिस्ट पुरानी और नई कीमत में अंतर 1.0L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट करंट प्राइस अंतर नई कीमत % में अंतर STD (O) Rs. 4,23,000 -Rs. 36,000 Rs. 3,87,000 -8.51% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 42,500 Rs. 4,57,000 -8.51% VXI (O) Rs. 5,30,500 -Rs. 45,200 Rs. 4,85,300 -8.52% VXI Plus (O) Rs. 5,59,500 -Rs. 47,700 Rs. 5,11,800 -8.53% 1.0L पेट्रोल-ऑटो (AMT) वैरिएंट करंट प्राइस अंतर नई कीमत % में अंतर VXI (O) Rs. 5,80,500 -Rs. 49,500 Rs. 5,31,000 -8.53% VXI Plus (O) Rs. 6,09,499 -Rs. 51,899 Rs. 5,57,600 -8.52% 1.0L CNG-मैनुअल वैरिएंट करंट प्राइस अंतर नई कीमत % में अंतर LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 50,400 Rs. 5,41,100 -8.52% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 52,100 Rs. 5,59,400 -8.52%

कौन-सा वैरिएंट है सबसे बेस्ट डील? CNG वर्जन (VXI (O)) पर सबसे ज्यादा बचत होगी। पेट्रोल वाले वैरिएंट्स में भी 35,000 से 44,000 तक की बचत मिलेगी। जिन लोगों का बजट टाइट है, उनके लिए Std और LXi वैरिएंट अब और भी किफायती साबित होंगे।

क्यों घटे दाम? GST 2.0 के तहत 1200cc से कम इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों पर टैक्स स्लैब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑल्टो K10 (Alto K10) इसी कैटेगरी में आती है, इसलिए इसके दामों में यह सीधा असर देखने को मिलेगा।

खरीदने का सही समय त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुई यह कीमतों में कटौती मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) की सेल्स को जबरदस्त बढ़ावा दे सकती है। यह कार पहले से ही भारत की बेस्ट-सेलिंग एंट्री-लेवल हैचबैक है और अब सस्ती होने के बाद नए खरीदारों को और आकर्षित करेगी।